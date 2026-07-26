Εννέα συλλήψεις από την Αστυνομία και εκατοντάδες έλεγχοι το βράδυ του Σαββάτου

Εννέα συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια συντονισμένων προληπτικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν το βράδυ της Παρασκευής σε ολόκληρη την Κύπρο, στο πλαίσιο των εντατικών δράσεων για πρόληψη της εγκληματικότητας, διατήρηση της δημόσιας τάξης και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν υποθέσεις μαχαιροφορίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής περιουσίας, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία, καθώς και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στον έλεγχο 727 οδηγών και 372 επιβατών, ενώ διενεργήθηκαν επίσης 102 έλεγχοι σε υποστατικά για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 23 καταγγελίες.

Παράλληλα, κατά τους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 323 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις της τροχαίας νομοθεσίας, ενώ διερευνώνται ακόμη 18 υποθέσεις σχετικών παραβάσεων.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι παραβάσεις υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, με 90 οδηγούς να καταγγέλλονται. Επιπλέον, η Αστυνομία κατακράτησε 22 οχήματα, ενώ από τους 453 ελέγχους αλκοόλης που διενεργήθηκαν προέκυψαν 38 καταγγελίες. Ακόμη, πέντε οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση, με αυξημένη παρουσία στους δρόμους, εντατικούς ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΚΥΠΕ