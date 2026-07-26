Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για συμπλοκή στη Λεμεσό - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο

Στη σύλληψη δύο προσώπων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, προχώρησε το Σάββατο η Αστυνομία στη Λεμεσό. Είναι ύποπτοι για τραυματισμό 21 ετών ομοεθνή τους μετά από καυγά.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στην περιοχή, εντόπισαν ένα πρόσωπο τραυματισμένο. Επρόκειτο για 21χρονο ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου του έγινε συρραφή και έτυχε νοσηλείας.

Μέλη της Αστυνομίας σε περιπολία στα πλαίσια των εξετάσεων στην ευρύτερη περιοχή εντόπισαν δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων κρατούσε μεταλλική αλυσίδα και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής επιθετικού οργάνου.

Και τα δύο πρόσωπα δεν είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε έγγραφά και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της εξακρίβωσης των στοιχείων τους. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο και 15χρονο.

ΚΥΠΕ