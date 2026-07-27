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Θανατηφόρο δυστύχημα στα Λατσιά: Νεκρός 39χρονος Ροδοσθένης Χριστοδούλου από το Γέρι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Ο 39χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και πινακίδα τροχαίας και υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Ροδοσθένης Χριστοδούλου, 39 ετών, τέως κάτοικος Γερίου.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 10.20μ.μ. χθες, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος στην οδό Αγίου Γεωργίου, στα Λατσιά, με κατεύθυνση προς το Γέρι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε πινακίδα τροχαίας.

Ακολούθως η μοτοσικλέτα σύρθηκε για μεγάλη απόσταση, πριν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

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