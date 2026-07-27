Δήμος Πάφου: Υλοποιείται η εισήγηση του Αντώνη Χριστοδούλου για κάδους με ενσωματωμένα σταχτοδοχεία

Στην υλοποίηση περνά η εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Πάφου (ΔΗΚΟ) και αντιπροέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Αντώνη Χριστοδούλου, για την τοποθέτηση ειδικών κάδων απορριμμάτων με ενσωματωμένο σταχτοδοχείο, καθώς και για την αναβάθμιση υφιστάμενων κάδων με ειδική μεταλλική προσθήκη, ώστε να λειτουργούν και ως σταχτοδοχεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ, Πάφου σε πρώτη φάση ο Δήμος Πάφου θα προχωρήσει στην τοποθέτηση 15 έως 20 αναβαθμισμένων κάδων, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσει η αναβάθμιση και των υπόλοιπων σημείων.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια πρακτική, ασφαλή και οικονομική λύση, με κόστος λίγο μεγαλύτερο από €50 ανά κάδο, η οποία αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου, χωρίς να απαιτούνται νέες δαπανηρές επενδύσεις.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στον περιορισμό της απόρριψης αποτσίγαρων στους δημόσιους χώρους, στην προστασία του περιβάλλοντος και των παραλιών, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης μέσω σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών.

Ο Αντώνης Χριστοδούλου επισημαίνει, ωστόσο, ότι η επιτυχία της προσπάθειας δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές, αλλά και από την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, τον σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο και την ατομική ευθύνη.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου, την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. «Συνεχίζουμε με προτάσεις που μετατρέπονται σε πράξεις και με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας», καταλήγει ο δημοτικός σύμβουλος.