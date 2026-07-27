Έτσι «διαβάζουν» τα τ/κ κόμματα την επίσκεψη Γκουτέρες: «Νέα αρχή» στο Κυπριακό - Αιχμές για «ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις»

Την ελπίδα ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα αποφέρει εποικοδομητικά αποτελέσματα για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στην Κύπρο, εκφράζει το τουρκοκυπριακό Δημοκρατικό Κόμμα (DP), το οποίο συμμετέχει στη λεγόμενη «συγκυβέρνηση» στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο γενικός γραμματέας του DP, Σερχάτ Άκπιναρ, καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να υπερβούν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να αναλάβουν, όπως αναφέρει, ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν στο παρελθόν προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ο κ. Άκπιναρ κάνει λόγο για ανεκπλήρωτες διεθνείς δεσμεύσεις και αποφάσεις, καθώς και για πολιτικές, οικονομικές και διεθνείς «αδικίες» που, κατά την έκφρασή του, υπέστη ο τουρκοκυπριακός «λαός». Υποστηρίζει ότι η εκπλήρωση των υποσχέσεων του παρελθόντος είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη διεθνή κοινότητα.

Ο γενικός γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτηρίζει το δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, το 2004, σημαντικό σημείο καμπής, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως η τουρκοκυπριακή κοινότητα υπερψήφισε το σχέδιο, οι δεσμεύσεις για άρση των λεγόμενων «απομονώσεων» δεν εκπληρώθηκαν.

Κατά τον ίδιο, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ευθύνη να συμβάλουν στην άρση των εμποδίων που αφορούν την πολιτική ισότητα, τα «κυριαρχικά δικαιώματα» και την απευθείας επαφή των Τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα.

Ο κ. Άκπιναρ υποστήριξε ότι μια διαρκής λύση θα πρέπει να διαμορφωθεί στη βάση της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της ασφάλειας και της «κυριαρχικής βούλησης των δύο λαών».

Πρόσθεσε ότι η επίδειξη ουδετερότητας από τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση μηχανισμών οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων του παρελθόντος, θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβίωση της ελπίδας στην Κύπρο. Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της συνάντησης του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Αρχή μιας διαδικασίας προς τη λύση»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, δήλωσε ότι η επίσκεψη Γκουτέρες θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας βήμα προς βήμα διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού.

Η κ. Ουσιάρ σημείωσε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για περισσότερο από μισό αιώνα, κάνοντας αναφορά στους πρώην Γενικούς Γραμματείς Κόφι Ανάν και Μπαν Κι Μουν, ο οποίος ήταν ο τελευταίος ΓΓ του ΟΗΕ που επισκέφθηκε το νησί.

Όπως ανέφερε, 16 χρόνια μετά, ένας Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επιστρέφει στην Κύπρο με στόχο την αναζωογόνηση των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού. Πρόσθεσε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ πραγματοποιεί εδώ και καιρό διπλωματικές επαφές με τα εμπλεκόμενα μέρη και τις εγγυήτριες δυνάμεις, προετοιμάζοντας το πολιτικό και τεχνικό υπόβαθρο της επίσκεψης.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί τώρα;», η πρόεδρος του ΡΤΚ ανέφερε ότι είναι κατανοητή η επιθυμία του κ. Γκουτέρες να αφήσει μια «κληρονομιά ειρήνης» πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο βασικός παράγοντας που έδωσε στον ΟΗΕ το πολιτικό κίνητρο να κινηθεί ήταν, κατά την ίδια, η επαναβεβαίωση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων για λύση, μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας τον Οκτώβριο του 2025.

Η κ. Ουσιάρ συνέδεσε επίσης τις εξελίξεις στο Κυπριακό με τη γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η λύση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και κοινής ευημερίας.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία από τις προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες καταδεικνύει την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα είναι καινοτόμος, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και χρονικά περιορισμένη, ενώ θα παράγει συγκεκριμένη πρόοδο και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η πρόεδρος του ΡΤΚ τάχθηκε υπέρ μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδιακής λύσης με πολιτική ισότητα, χωρίς, όπως είπε, να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτική ισότητα και η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Εξέφρασε, τέλος, εμπιστοσύνη στην αποφασιστικότητα και την ηγεσία του Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ύστατη προσπάθεια ή ως αποχαιρετισμός, αλλά ως η αρχή μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει βήμα προς βήμα σε λύση.