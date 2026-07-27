Χτύπησε άνδρα με πατίνι και τον άφησε αιμόφυρτο - Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 10:45μ.μ., στην οδό Σόλων, όταν η ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας, την οποία οδηγούσε ο άγνωστος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης ή μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος και του οδηγού του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λεμεσού στον αριθμό τηλέφωνο 25805244 τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.