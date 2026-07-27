Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Η αποθήκευση ενέργειας θα μειώσει το κόστος

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού, εκφράζοντας προβληματισμό για τις καθυστερήσεις στην έκδοση Όρων Σύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα τα ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου είναι οι περικοπές παραγωγής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ενδεικτικά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μόνο τον περασμένο Απρίλιο οι περικοπές σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα άγγιξαν το 66%. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαΐου της τρέχουσας χρονιάς, η απώλεια από τα οικιακά φωτοβολταϊκά υπολογίζεται ότι θα κάλυπτε τις ανάγκες 7.500 νοικοκυριών για έναν χρόνο, προστίθεται.

Ο λόγος των περικοπών είναι επειδή η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υπερβαίνει τη ζήτηση ή τις δυνατότητες απορρόφησης του δικτύου, σημειώνει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού. «Αποτέλεσμα, καθαρή και οικονομική ενέργεια πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Και εδώ ακριβώς είναι που καταδεικνύεται η αξία της αποθήκευσης», υπογραμμίζεται.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού σημειώνει ότι τα οφέλη της αποθήκευσης, σαφώς και δεν περιορίζονται μόνο σε επίπεδο ηλεκτρικού συστήματος. Αντιθέτως, αφορούν άμεσα και τους τελικούς καταναλωτές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «η συνδυασμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που παράγουν οι ίδιοι».

«Στη χώρα μας η πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα κινείται με αργό ρυθμό ένεκα των χρονοβόρων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας», προστίθεται. Σημειώνεται πως «οι καθυστερήσεις στην έκδοση Όρων Σύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ο οποίος υπάγεται στην ΑΗΚ, δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών».

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρει πως πρόκειται για καθυστερήσεις «που αποθαρρύνουν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, περιορίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερης και φθηνότερης ενέργειας από ΑΠΕ, συντηρούν υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς και τελικά μετακυλούν υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές».

Πηγή: ΚΥΠΕ