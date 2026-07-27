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Υπόθεση Takata: Σε προχωρημένο στάδιο οι αστυνομικές έρευνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης των ελαττωματικών αερόσακων Takata βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο - Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης των ελαττωματικών αερόσακων Takata, η οποία συνεχίζεται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Μιχάλης Μιχαήλ.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο κ. Μιχαήλ απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό για τις καταθέσεις που ενδεχομένως απομένουν.

«Η ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αναφερθεί κάτι περισσότερο σχετικά με τα στοιχεία που έχουν προκύψει ή ενδεχόμενες πρόσθετες οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε ερώτηση κατά πόσο η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι, από τη στιγμή που εξακολουθούν να λαμβάνονται καταθέσεις, ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τον όγκο και την εργασία που απαιτεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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