Η προεκλογική του Ισραήλ έφθασε Κύπρο: Το μήνυμα που άναψε φωτιές στους κυπριακούς δρόμους - Άγνωστος ο αριθμός Ισραηλινών στη χώρα μας

Η ισραηλινή προεκλογική εκστρατεία φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον εντός συνόρων, αφού πινακίδες που αναγράφουν στα εβραϊκά, τοποθετήθηκαν σε σημεία των κυπριακών δρόμων, όπως στο ύψος του Ζυγίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιδράσεις, ενώ άνοιξε συζήτηση γύρω από την παρουσία πολιτικής διαφήμισης ξένου κόμματος σε κυπριακό έδαφος. Στην πινακίδα απεικονίζεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και ιδρυτής του κόμματος Yashar. Το μήνυμα που τη συνοδεύει αναφέρει συγκεκριμένα, «Ισραηλινοί, να περνάτε καλά. Το αξίζετε». Η επιλογή της Κύπρου δεν θεωρείται τυχαία, καθότι η χώρα μας αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για Ισραηλινούς ταξιδιώτες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός όσων διαμένουν μόνιμα ή περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κύπρο.

Οι Ισραηλινοί της Κύπρου

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, στην Κύπρο ζουν περίπου 15.000 με 20.000 Ισραηλινοί, ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής και επίσημη καταγραφή, καθώς αρκετοί διαθέτουν διπλή υπηκοότητα ή δεν έχουν δηλωθεί ως μόνιμοι κάτοικοι. Η παρουσία μιας προεκλογικής πινακίδας σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια προσέγγισης αυτής της κοινότητας, αλλά και των χιλιάδων Ισραηλινών που επισκέπτονται την Κύπρο για διακοπές.

Δεν τοποθετείται το Υπ. Εσωτερικών

Η εμφάνιση της πινακίδας έχει προκαλέσει ερωτήματα ως προς το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την τοποθέτηση πολιτικών διαφημίσεων ξένων κομμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ερωτηθείσα αρμόδια πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εσωτερικών, από τον «Π», ανέφερε πως από την στιγμή που δεν αφορούν εκλογές της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η οποιαδήποτε αρμοδιότητα και συνεπώς τοποθέτηση από μέρους του υπουργείου. Δέον να τονιστεί πως οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στο περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά αφορούν κυρίως το κατά πόσο η Κύπρος μπορεί να χρησιμοποιείται ως χώρος διεξαγωγής προεκλογικής εκστρατείας άλλης χώρας. Αναρτήσεις από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν αιτία μάλιστα, η εταιρεία στην οποία ανήκει η εν λόγω πινακίδα να κλείσει τα σχόλια, αφού υπήρχε ομοβροντία από σχόλια χρηστών του διαδικτύου, που διερωτούνταν κατά πόσο ενοικιάζεται μια πινακίδα σε κάποιον χωρίς να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο ποιόν του ατόμου.

Κάλπες στις 27 Οκτωβρίου

Η εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου, δηλαδή της τελευταίας δυνατής ημερομηνίας βάσει του ισραηλινού νόμου, πλησιάζει, με την Κνεσέτ να οδεύει προς την ολοκλήρωση της θητείας της στα μέσα Ιουλίου. Η μάχη αυτή προσλαμβάνει χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι πολίτες καλούνται να κρίνουν τους χειρισμούς του μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Γάζα το 2023. Από τα περίπου 6,8 εκατομμύρια ψηφοφόρων, αναμένεται να προσέλθει στις κάλπες ένα ποσοστό ακόμα μεγαλύτερο από το 70% που καταγράφηκε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, όπου είχαν ψηφίσει 4,8 εκατομμύρια, εξαιτίας του οξυμένου πολιτικού κλίματος. Στα 76 του χρόνια, ο μακροβιότερος ηγέτης στην ιστορία της χώρας διεκδικεί εκ νέου την εξουσία, στοχεύοντας, όπως υποστηρίζει, σε μια ευρεία διακομματική κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις από τα αραβικά κόμματα. Η επέκταση της προεκλογικής της γειτονικής χώρας, μέχρι την Κύπρο αποδεικνύει πως στον δρόμο για την επόμενη μέρα, κανένας ψήφος δεν θεωρείται δεδομένος, ακόμα κι αν βρίσκεται εκτός συνόρων.