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| Κύπρος

Αφθώδης πυρετός: Υπό διερεύνηση δύο μονάδες για θετικά κρούσματα, σε ανατολική Λεμεσό και ελεύθερη Αμμόχωστο

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

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Εάν οι δύο μονάδες επιβεβαιωθούν ως κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων θα ανέλθει σε 123. Σημειώνεται ότι τελευταίο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 10 Ιουνίου.

Δύο μονάδες αιγοπροβάτων, στο Πεντάκωμο της Λεμεσού και το Αυγόρου της ελεύθερης Αμμοχώστου, είναι υπό διερεύνηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να εξακριβωθεί εάν αποτελούν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Είναι δύο διερευνόμενες περιπτώσεις. Ακόμα δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κρούσματα. Γίνεται αξιολόγηση τους και θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις όταν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση», δήλωσε στον «Π» το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας και πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Εάν οι δύο μονάδες επιβεβαιωθούν ως κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων θα ανέλθει σε 123. Σημειώνεται ότι τελευταίο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 10 Ιουνίου. Επίσης μία τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει την παρουσία του αφθώδους πυρετού στην ανατολική Λεμεσό και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.  

Από τις 20 Φεβρουαρίου 2026, όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, τα μολυσμένα αιγοπρόβατα ανήλθαν σε 52.632 και αποτελούν το 11,5% του συνολικού αριθμού, οι χοίροι 24.483 (7,8%) και τα βοοειδή 3.018 (3,5%).

Συνολικά έχουν μολυνθεί 123 μονάδες, ενώ οι αποζημιώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί ή καταβληθεί προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους για απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γάλακτος και ζωοτροφών έφτασαν τα 19,470 εκατομμύρια ευρώ.

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ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

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