Φωτιά στην Αγία Άννα: Το CY Alert «έπεσε» στην πρώτη κρίσιμη δοκιμασία του - «Θα εξετάσουμε τι πήγε στραβά» λέει η Πολιτική Άμυνα (ηχητικό)

Με τεχνικό πρόβλημα και καθυστέρηση στην αποστολή της ειδοποίησης συνοδεύτηκε η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία του συστήματος ειδοποίησης CY Alert, την ώρα που η χθεσινή πυρκαγιά στην Αγία Άννα της Λάρνακας απειλούσε κατοικημένες περιοχές και οι κάτοικοι ανέμεναν έγκαιρη και σαφή ενημέρωση.

Παρά τη μεγάλη προβολή που είχε προηγηθεί για τις δυνατότητες του συστήματος, το μήνυμα δεν έφτασε εγκαίρως σε όλους, ενώ η Πολιτική Άμυνα δεν είναι ακόμη σε θέση να εξηγήσει ποιο ακριβώς τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την καθυστέρηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, παραδέχθηκε ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα στη διαδικασία αποστολής της ειδοποίησης, σημειώνοντας ότι το περιστατικό θα εξεταστεί από τους τεχνικούς του συστήματος.

Όπως εξήγησε, το CY Alert απευθύνεται στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας των οποίων οι συσκευές λαμβάνουν σήμα από τους αναμεταδότες που καλύπτουν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

«Αν κάποιοι δεν το έλαβαν, ίσως να μην είχαν σήμα τη συγκεκριμένη στιγμή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ειδοποίηση αποστέλλεται μαζικά προς όσους βρίσκονται εντός της εμβέλειας των αναμεταδοτών.

Άρχισε νωρίτερα η κινητοποίηση

Ερωτηθείς για την καθυστέρηση στην αποστολή του μηνύματος, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την προστασία των κατοίκων είχαν αρχίσει νωρίτερα και ότι υπήρχε άμεση επικοινωνία με τους κοινοτάρχες της Αγίας Άννας και του Ψευδά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάγκη για ενημέρωση προέκυψε μετά τις 3:00 με 3:30 το απόγευμα, όταν η πυρκαγιά επεκτάθηκε και άρχισε να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

«Είχαμε άμεση επικοινωνία με τους κοινοτάρχες και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Είχαμε στείλει κόσμο, όπως προβλέπεται από τα σχέδια. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφορούσε την ειδοποίηση», είπε.

Όταν κλήθηκε να προσδιορίσει τη φύση του τεχνικού προβλήματος, ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι αυτή δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

«Θα το εξετάσουν οι τεχνικοί και σίγουρα θα αξιολογηθεί. Θα το ελέγξουμε, για να δούμε τι πήγε στραβά και να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αργότερα στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι ότι δεν μπορούσαν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στην περιοχή 42 άτομα και 15 οχήματα

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι στη χθεσινή επιχείρηση ενεπλάκησαν περίπου 42 άτομα και 15 οχήματα, ενώ επιπλέον προσωπικό βρισκόταν στα κέντρα συντονισμού.

Όπως είπε, μέλη της Πολιτικής Άμυνας αναπτύχθηκαν στην Αγία Άννα και στον Ψευδά, καθώς και στο κέντρο υποδοχής που λειτούργησε στο Κίτι. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Περιφερειακό Γραφείο Λάρνακας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ προσωπικό στελέχωσε και το κέντρο συντονισμού στη Λευκωσία.

«Όλα αυτά λειτούργησαν κανονικά», ανέφερε ο κ. Λιασίδης, υποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα περιορίστηκε στη διαδικασία αποστολής της ειδοποίησης μέσω του CY Alert.

Τόνισε ακόμη ότι το σύστημα βρίσκεται υπό την ευθύνη της Πολιτικής Άμυνας και ότι τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης θα δημοσιοποιηθούν, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την καθυστέρηση.

Ερωτήματα και για το περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τέθηκε και το ζήτημα της μη χρησιμοποίησης του CY Alert στο πρόσφατο περιστατικό με την ανατροπή φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, το οποίο προκάλεσε πολύωρη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές οχημάτων.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι, σε εκείνη την περίπτωση, θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Αστυνομία ή την Τροχαία προς την Πολιτική Άμυνα για την αποστολή μηνύματος.

Όπως είπε, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό αποφασίστηκε η εκπόνηση ειδικού σχεδίου για περιπτώσεις πολύωρου αποκλεισμού αυτοκινητοδρόμων, το οποίο θα καθορίζει τις ενέργειες και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η χρήση του CY Alert δεν περιορίζεται για οικονομικούς λόγους, καθώς η αποστολή των ειδοποιήσεων δεν επιφέρει πρόσθετο κόστος κάθε φορά που ενεργοποιείται το σύστημα.

«Δεν είναι θέμα κόστους. Το κράτος μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα όσες φορές χρειάζεται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας αναγνώρισε ότι το πρόβλημα καταγράφηκε στην πρώτη ουσιαστική ενεργοποίηση του συστήματος σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

«Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Θα εξετάσουμε τι συνέβη, θα βρεθούν λύσεις και θα φροντίσουμε να μην το έχουμε ξανά», είπε.