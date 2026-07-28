Οι «Μικροί Φαρισαίοι» του Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Χλώρακας κέρδισαν το κοινό της Έμπας

Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα Έμπας τη γνωστή κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι», σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Αθανασίου Τάκη.

Σύυμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΟΧ η παράσταση φιλοξενήθηκε στον χώρο της νέας εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο επιβράβευσε τους συντελεστές με θερμό χειροκρότημα.

Με ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Έμπας, Μάριο Μεταξά, και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για τη φιλοξενία και τη στήριξή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην παράσταση, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη και η στήριξη του κόσμου αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή και κίνητρο για τη συνέχιση του πολιτιστικού έργου του Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Χλώρακας.