Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τρόμος στην Ιαπωνία από τα 7,1 Ρίχτερ: Άνθρωποι παγιδεύτηκαν, κτήρια κατέρρευσαν, εκτροχιάστηκε τρένο - Δεκάδες οι τραυματίες (βίντεο)
| Κύπρος

Οι «Μικροί Φαρισαίοι» του Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Χλώρακας κέρδισαν το κοινό της Έμπας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα Έμπας τη γνωστή κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι», σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Αθανασίου Τάκη.

 Σύυμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΟΧ η παράσταση φιλοξενήθηκε στον χώρο της νέας εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο επιβράβευσε τους συντελεστές με θερμό χειροκρότημα.

Με ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Έμπας, Μάριο Μεταξά, και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για τη φιλοξενία και τη στήριξή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην παράσταση, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη και η στήριξη του κόσμου αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή και κίνητρο για τη συνέχιση του πολιτιστικού έργου του Κοινοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Χλώρακας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα