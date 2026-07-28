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Σάντσεθ: «Βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ» στη μάχη με τις πυρκαγιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κατάσταση στα μεγάλα πύρινα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης παρουσιάζει βελτίωση χάρη στις προσπάθειες πυροσβεστών και στρατιωτών, αν και η ζέστη και οι άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Η Ισπανία έχει αρχίσει να διακρίνει «το φως στην άκρη του τούνελ» στην μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών, των χειρότερων στην ιστορία της, δυτικά της Μαδρίτης, καθώς η ζέστη και οι άνεμοι απειλούν να περιπλέξουν την κατάσταση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών «σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες» επέτρεψε την ανατροπή «πραγματικά της τάσης και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στην μάχη κατά των πυρκαγιών, με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις», δήλωσε ο ισπανός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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