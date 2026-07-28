Αντέδρασε αμέσως ο Χαρτσιώτης

Για να μην λέμε μόνον τα αρνητικά, υπήρξε χθες μια θετική και ευχάριστη εξέλιξη. Μετά τη δημοσίευση στον «Πολίτη» της Κυριακής, της τραγικής ιστορίας της Αναστασίας (Τασούλας) Βασιλείου και των δύο μικρών παιδιών της, Μαρίας και Λαμπηδόνας, από το γραφείο του επιτρόπου Προεδρίας επικοινώνησαν με τον Κυριάκο Κοφτερό, φίλο της οικογένειας που συλλέγει στοιχεία εδώ και καιρό, και ζητήθηκε συνάντηση με στόχο, προφανώς, να γίνει μία νέα προσπάθεια για εξεύρεση των οστών των τριών αυτών πλασμάτων που έχασαν τη ζωή τους την ημέρα της τουρκικής εισβολής. Ο σύζυγος και πατέρας είχε πάει στον πόλεμο, να υπερασπιστεί την πατρίδα.

Κατ. Ηλ.