Δύο πόλεμοι, ένα τραπέζι: Ο Τραμπ υποδέχεται Νετανιάχου και Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συναντήσεις στην Ουάσινγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι έχουν αναθερμανθεί, καθώς η Ουκρανία έχει καταφέρει να περιορίσει τη ρωσική προέλαση. Αντιθέτως, η σχέση του Ρεπουμπλικάνου με τον Νετανιάχου είναι πιο τεταμένη εν μέσω αυξανόμενης αγανάκτησης στον Λευκό Οίκο για την απουσία προόδου στην εξεύρεση ευρύτερης λύσης στον πόλεμο στο Ιράν και επικρίσεων από κάποιους υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίοι είναι αντίθετοι στην περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου και ο Ζελένσκι μεταβαίνουν στην Ουάσινγκτον για να παραστούν στην τελετή στη μνήμη του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός Ρεπουμπλικάνου στενού συμμάχου του Τραμπ ο οποίος τακτικά προσπαθούσε να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο να προσφέρει περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω Χ ότι έχει φτάσει στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και σημείωσε ότι η αντιβαλλιστική άμυνα και η στρατηγική συνεργασία με την Ουάσινγκτον θα είναι «οι νούμερο ένα προτεραιότητές» του κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ και την ομάδα του.

«Η ειρήνη πρέπει να έρθει πιο κοντά», σημείωσε.

Οι δύο Πρόεδροι είχαν συγκρουστεί επανειλημμένα τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όμως οι σχέσεις τους έχουν αναθερμανθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ουκρανία σημειώνει κάποιες επιτυχίες στον πόλεμο, περιλαμβανομένων πληγμάτων εναντίον της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πιθανώς χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, σύμφωνα με πηγή.

Από την πλευρά της, ουκρανική πηγή δήλωσε ότι οι πυραύλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. «Δεχόμαστε καθημερινά πλήγματα, επομένως χρειαζόμαστε την 'έγκριση' του Τραμπ και της ομάδας του για να μας επιτρέψουν να αγοράσουμε πυραύλους για τα Patriot. Η ύψιστη προτεραιότητα είναι να σώσουμε ζωές», σημείωσε.

Οι δύο ηγέτες πιθανότατα θα συζητήσουν επίσης την υπόσχεση του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με τις προοπτικές επανάληψης των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και δήλωσε ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να συναντηθούν στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

«Με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ο πρόεδρος Τραμπ θα συζητήσει την τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τώρα είναι η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μετά τις επαφές του με τον Τραμπ ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται στο Καπιτώλιο όπου θα συναντηθεί με τους 100 γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Στήριξη για την επανεκλογή του επιδιώκει ο Νετανιάχου

Η σχέση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει γνωρίσει τους τελευταίους μήνες σκαμπανεβάσματα, με τον Τραμπ να έχει αναγκαστεί κάποιες φορές να εμποδίσει τον Νετανιάχου να πλήξει στόχους στον Λίβανο προκειμένου να μην επηρεάσει την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν.

Πηγές που έχουν γνώση του θέματος δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να λάβει τη στήριξη του Τραμπ στην εκστρατεία για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία, στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ, η οποία θα αποδείκνυε τη στενή σχέση μεταξύ τους, θα μπορούσε να βοηθήσει να ενισχυθεί η δημοτικότητα του Νετανιάχου στο Ισραήλ, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες ενόψει των εκλογών.

«Σε αυτούς τους περίπλοκους καιρούς, πρέπει να ενεργεί κανείς με μεγάλη αποφασιστικότητα και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, κυρίως το Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου καθώς αναχωρούσε για την Ουάσινγκτον.

«Φυσικά, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δύο άνδρες θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και για την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά και τη συνάντηση του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συζητήσεις θα αφορούν και τις Συμφωνίες του Αβραάμ, για τις οποίες είχε μεσολαβήσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να ενταχθεί και η Σαουδική Αραβία στις Συμφωνίες, κάτι που έθεσε ως όρο για μια συμφωνία συνεργασίας με το βασίλειο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το Ριάντ μέχρι στιγμής έχει απορρίψει την ένταξη στις Συμφωνίες ζητώντας πρώτα να ξεκινήσει μια διαδικασία προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Ο Μπίμπι ήταν υπέροχος», δήλωσε χθες ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους. «Ήταν ένας Πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Τα πήγαμε πολύ καλά μαζί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ