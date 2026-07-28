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Συνεχίζονται τα 40άρια τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο: Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για την Τετάρτη - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Δεν υποχωρούν ούτε αύριο Τετάρτη τα 40άρια, με το Τμήμα Μετεωρολογίας, να εκδίδει εκ νέου Κίτρινη Προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα η Προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι τις 16:30 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Αναλυτικά ο καιρός:

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά το απόγευμα βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tην Τετάρτη το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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