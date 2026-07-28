Αυτός είναι ο αξιωματικός που διορίστηκε ως Ποινικός ανακριτής για την πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού

Τον Ταξίαρχο Σάββα Στεφάνου όρισε ως ποινικό ανακριτή το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών πρόκλησης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού, καθώς και ενδεχόμενων πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα για την αντικειμενική, πλήρη και τεκμηριωμένη καταγραφή των γεγονότων.

Στόχος, προστίθεται, είναι να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.