Με ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 309,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €382.684,40.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,75 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,68%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν μόνο οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς και των Ξενοδοχείων, σε ποσοστό 0,04% και 0,28% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά σημείωσε ζημιές 0,88% και οι Επενδυτικές Εταιρείες πτώση 0,27%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €285.053,24 (τιμή κλεισίματος €10,14 – πτώση 1,65%), της Logicom με €47.670,12 (τιμή κλεισίματος €3,00 - πτώση 3,23%) της Demetra Holdings με €21.416,73 (τιμή κλεισίματος €1,48 – πτώση 0,34%), της ΚΕΟ με €6.653,00 (τιμή κλεισίματος €3,02 – χωρίς μεταβολή), και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.772,04 (τιμή κλεισίματος €1,33 – άνοδος 1,92%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 130.

Πηγή: ΚΥΠΕ