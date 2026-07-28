Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αυτός είναι ο αξιωματικός που διορίστηκε ως Ποινικός ανακριτής για την πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού
| Οικονομία

Με ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 309,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,63%

Ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 309,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €382.684,40.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,75 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,68%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν μόνο οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς και των Ξενοδοχείων, σε ποσοστό 0,04% και 0,28% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά σημείωσε ζημιές 0,88% και οι Επενδυτικές Εταιρείες πτώση 0,27%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €285.053,24 (τιμή κλεισίματος €10,14 – πτώση 1,65%), της Logicom με €47.670,12 (τιμή κλεισίματος €3,00 - πτώση 3,23%) της Demetra Holdings με €21.416,73 (τιμή κλεισίματος €1,48 – πτώση 0,34%), της ΚΕΟ με €6.653,00 (τιμή κλεισίματος €3,02 – χωρίς μεταβολή), και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.772,04 (τιμή κλεισίματος €1,33 – άνοδος 1,92%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 130.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα