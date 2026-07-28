Δεν αυξήθηκαν τα προϊόντα στο e-kalathi το εξάμηνο 2026, κανένα μέτρο για συγκράτηση τιμών λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για αύξηση του αριθμού των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi σταδιακά κατά 1.000 νέα προϊόντα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυτό δεν έχει επιτευχθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά νέα προσθήκη στον συνολικό αριθμό των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων μειώθηκε από τα 478 στα 476 προϊόντα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο.

Από την άλλη, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2026, ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα με διάφορα μέτρα που πήρε πέτυχε μείωση από το Μάρτιο 2026 μέχρι και Ιούνιο 2026 σε δεκάδες κατηγορίες προϊόντων κατά μέσο όρο από 4%–6%.

"Στην Κύπρο δεν είδαμε οποιαδήποτε μέτρα για συγκράτηση των τιμών βασικών προϊόντων. Αντίθετα, από έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για ίδιες κατηγορίες προϊόντων, είχαμε μόνο αυξήσεις", αναφέρει.

Ενδεικτικά, και σύμφωνα με πίνακα που ετοίμασε ο Σύνδεσμος, την περίοδο Μαρτίου–Μαΐου 2026 παρατηρούνται αυξήσεις σε σειρά προϊόντων. Συγκεκριμένα, στα ζυμαρικά καταγράφεται αύξηση 13,8%, στο αλεύρι 5,71%, στα όσπρια 4,90%, την ώρα που στην Ελλάδα τα αντίστοιχα προϊόντα κατέγραψαν μειώσεις 4-6%.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του ότι "η πολιτική προστασίας των καταναλωτών στην Κύπρο πάσχει σοβαρά, όχι από έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά από έλλειψη αποφασιστικότητας για αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων", αναφέρεται στην ανακοίνωση καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ