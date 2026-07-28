Ψάχνουν ελλείψεις και αδυναμίες μετά τη χθεσινή πυρκαγιά – Σε 10 μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας

Ξεκίνησε ήδη η έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πυρκαγιά που ξεσπασε χθες στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού και επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ταγματάρχης Σοφιανός Φιλιππίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Αμυνας.

"Σήμερα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η έρευνα" είπε και πρόσθεσε ότι η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου δέκα ημέρες.

Σημείωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με την οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελεί η Εθνική Φρουρά.

Για το συγκεκριμένο χθεσινό συμβάν, είπε ότι με το πέρας της έρευνας που διεξάγεται θα διαφανεί εάν υπάρχουν ελλείψεις και αδυναμίες για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ανέφερε ότι μετά τη χθεσινή δραστηριότητα τμημάτων της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο Καλού Χωριού προκλήθηκε πυρκαγιά και υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Αμυνας στις χθεσινές του δηλώσεις τοποθετήθηκε σαφώς και ξεκάθαρα και έδωσε αμέσως οδηγία για διεξαγωγή έρευνας έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τις οποίες εξελίχθηκε αυτή η δυσαρέστη κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ