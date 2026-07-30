Νέα δεδομένα στη δίκη για τον θάνατο των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου – Αύριο η απόφαση για το αίτημα του πατέρα να παραστεί στην κηδεία

Νέα στοιχεία ακουστηκαν σήμερα στο Δικαστήριο Δεκελειας, κατά την εκδίκαση του αιτήματος του πατερα των δύο αδικοχαμενων αγοριών για να αφεθεί ελευθερος, προκειμενου να μεταβεί στην Βουλγαρία και να παραστει στην κηδεία των παιδιων του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τον περασμενο Ιούνιο στην Ξυλοφαγου, όπου τα δυο αδελφάκια βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Ο συνήγορος υπερασπισης του πατερα κατηγορουμένου, υποβάλλοντας το αίτημα για να αφεθεί ελευθερος ο πελατης του, αμφισβήτησε την γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων ότι διαπιστώθηκε βλάβη στο συστημα κλειδώματος του αυτοκινήτου.

Απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισμό της Αστυνομίας ότι τα παιδια αφέθηκαν ελευθερα και χωρίς φυλαξη, υποστηρίζοντας ότι τα παιδια, την μοιραία ημέρα, ήταν υπό την φροντίδα του αδελφού και εξαδέλφου του κατηγορουμενου.

Από την πλευρα της, η Κατηγορουσα Αρχή απέρριψε τις θέσεις της υπεράσπισης.

Το δικαστήριο επεφύλαξε για αυριο Παρασκευή την απόφαση του, κατά ποσο θα κάνει αποδεκτό το αίτημα του κατηγορουμενου να παραστει στην κηδεία των παιδιών του. Ο κατηγορουμενος αρνείται ενοχή στις δυο κατηγορίες που αντιμετωπίζει για προκληση θανάτου λόγω αλογιστης και απερισκεπτης πραξης, μία κατηγορία για κάθε παιδι.