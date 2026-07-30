Κόμπος: «Είμαστε πόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τον Γκουτέρες – Το κλειδί για θετική κατάληξη στο Κυπριακό παραμένει στην Άγκυρα»

Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και συγχρονισμένοι με τον βηματισμό του ΓΓ των ΗΕ, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, εκφράζοντας τη βούληση της ε/κ πλευράς για την πραγματοποίηση το συντομότερο δυνατό μίας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Ανέφερε επίσης ότι, η Λευκωσία, θα συζητήσει κάποιες προτάσεις της σε σχέση με τα ευρωτουρκικά κατά την επίσκεψη την Παρασκευή στην Κύπρο του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Το κλειδί για θετική κατάληξη είναι και παραμένει στην Άγκυρα, σημειώσε.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Κόμπος εξέφρασε τη βούληση της ε/κ πλευράς για πραγματοποίηση το συντομότερο δυνατό μίας διευρυμένης διάσκεψης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της προετοιμασίας πριν την διευρυμένη διάσκεψη, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει ανακοινώσει τη σύγκληση της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης «τονίζοντας ότι επιπλέον έχει λάβει τη θετική τοποθέτηση όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των εγγυητριών δυνάμεων και φυσικά και της ίδιας της Τουρκίας». «Άρα υπάρχει ένας βηματισμός στον οποίο βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα να προωθεί», σημειώνοντας ότι «με αυτό τον βηματισμό, εμείς είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και συγχρονισμένοι».

Επεσήμανε ότι ο Γενικός Γραμματέας «ανέφερε ρητά ότι ενδιαφέρεται για την ουσία».

«Και αυτός είναι ο στόχος στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε», είπε, προσθέτοντας πως, η προετοιμασία «έχει ακριβώς να κάνει με το πώς, όταν φτάσουμε στην διευρυμένη, θα υπάρχει η δυνατότητα να ανακοινωθούν ζητήματα που άπτονται της ουσίας των διαπραγματεύσεων».

Για το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε «θα ήταν όντως ιδιαίτερα θετικό» αν χθες υπήρχε μια ανακοίνωση ως προς το θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης. «Δυστυχώς δεν είχαμε αυτήν την κατάληξη, αλλά πρέπει, εδώ να αναφέρουμε ότι η δική μας πλευρά ήταν απόλυτα εποικοδομητική ως προς την πρόταση την συμβιβαστική που πρότεινε ο ίδιος ο ΓΓ», πρόσθεσε.

Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε και στην «στρατηγική» της Λευκωσίας για την ενεργοποίηση του ΟΗΕ και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση και την πιο άμεση και ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αυτά τα έχουμε δει», είπε. Αύριο, συνέχισε, στη συνάντηση με τον κ. Φίτο, «θέλουμε να χρησιμοποιηθούν τα ευρωτουρκικά ως μόχλευση για να ανακινηθεί το ενδιαφέρον της Τουρκίας με τρόπο όμως που να εξυπηρετεί την ουσία διαπραγμάτευσης του Κυπριακού». «Σε αυτή τη λογική έχουμε προτάσεις τις οποίες φυσικά θα συζητήσουμε με τον κ. Φίτο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η διευρυμένη πριν την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γκουτέρες, ο Υπουργός είπε ότι, «εμείς οπωσδήποτε θα το θέλαμε αυτό, δεδομένου ακριβώς του γεγονότος, ότι ο ΓΓ έχει επιδείξει ένα προσωπικό ενδιαφέρον καθ’όλη την διάρκεια της θητείας του, είναι γνώστης της ουσίας του κυπριακού προβλήματος». «Άρα, από την δική μας πλευρά να θεωρείται δεδομένη η βούληση μας, η διάθεση μας και η συγκατάθεση μας, το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε σε μία διάσκεψη με τον νυν ΓΓ να χειρίζεται τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν ο ΓΓ θα πιέσει την άλλη πλευρά για να πραγματοποιηθεί η διάσκεψη πριν την ολοκλήρωση τη θητείας του, ο κ. Κόμπος εξέφρασε την άποψη ότι ο ΓΓ «έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική, ένα βηματισμό, ανακοίνωσε χθες κάποια πράγματα. Η δική μας πλευρά, ως προς αυτά που ανακοινώθηκαν, όχι μόνο ήταν θετική στο να πάμε στην επόμενη συνάντηση, επί της ουσίας πλέον, αλλά και με τρόπο που να μπορεί να προκύψει και ένα αποτέλεσμα». Συνεπώς, συνέχισε, ο ΓΓ έχει λάβει τη συγκατάθεση της Τουρκίας, και «εναπόκειται πλέον μέσα σε αυτά που περιέγραψε χθες ο ΓΓ, η Τουρκία να τοποθετηθεί ενδεχομένως εκ νέου, πάλι θετικά, αλλιώς είναι δικό της ζήτημα πως θα εξηγήσει στον ΓΓ».

«Αλλά εδώ πρέπει να έχουμε μια θετική προοπτική εξου και επιμένουμε στη διάσταση των ευρωτουρκικών», πρόσθεσε ο κ. Κόμπος. «Θεωρούμε ότι εκεί υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί εκείνη η κρίσιμη μάζα που να δώσει περαιτέρω ώθηση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ερμηνεύει τα πράγματα η τουρκική πλευρά, παραδεχόμενοι όλοι μας, διότι νομίζω ότι δεν χωρεί πλέον αμφιβολίας, ότι το κλειδί για θετική κατάληξη είναι και παραμένει στην Άγκυρα», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προτάσεις που η ε/κ πλευρά θα συζητήσει με τον κ. Φίτο σχετικά με τα ευρωτουρκικά και τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για έναν Αύγουστο προεργασιών, και αν αναμένεται τον επόμενο μήνα κάποια στρατηγική εκ μέρους της Λευκωσίας για να ανακινήσει το ζήτημα ως προς την Άγκυρα, ο κ. Κόμπος είπε ότι η Λευκωσία δεν σχηματοποίησε στρατηγική για αυτή τη χρονική περίοδο επ’ αφορμής των επισκέψεων του ΓΓ και του κ. Φίτο. Αντίθετα, είπε, η στρατηγική της Λευκωσίας, ξεκινά από τον Μάρτιο του 2023. «Γίνονται προσαρμογές αναλόγως φυσικά των εξελίξεων. Άρα, για εμάς, θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί εκείνη η κινητικότητα επί προτάσεων ουσίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωτουρκικά», πρόσθεσε.

«Έχουμε τις προτάσεις, έχουμε την ευκαιρία να τις μεταφέρουμε, να τις συζητήσουμε», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι ξεκινά μία προσπάθεια, και ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη ως προς την χρονική περίοδο εντός της οποίας αυτά θα καταλήξουν. «Με ασφάλεια όμως μπορούμε να προβλέψουμε και να τοποθετηθούμε ως προς την δική μας βούληση. Αν δηλαδή είναι μόνο από εμάς που εξαρτάτο αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωνόταν όσο το δυνατόν και πιο σύντομα διότι έχουμε αυτή την πολύ σαφή διάθεση και ισχυρή βούληση. Πρέπει όμως να δοθεί ο χρόνος, να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με δεδομένη τη δική μας θετικότατη στάση», επεσήμανε.

Σε σχόλιο περί διπλής ανάγνωσης στις δύο πλευρές, και τι εννοούσε ο ΓΓ όταν έθετε την μεθοδολογία ως ένα στάδιο πριν την σύγκλιση της πενταμερούς, ο Υπουργός σημείωσε ότι «είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αναφορά σε μεθοδολογία, υπό την έννοια ότι αποσκοπεί η προσπάθεια στο να προκύψει ένα αποτέλεσμα επί της ουσίας κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας». «Αυτό, δεν νομίζω κάποιος ότι μπορεί να το ερμηνεύσει ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση από το άλφα ως το ωμέγα εντός του πλαισίου της διευρυμένης», πρόσθεσε. «Πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες μεταφορές απόψεών ως προς το πώς προχωρούν, πώς διαμορφώνεται αυτή η κρίσιμη μάζα», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν αυτό είναι στη λογική του κ. Έρχιουρμαν με τα τέσσερα σημεία μεθοδολογίας του, διότι αυτό υποστηρίζεται στα κατεχόμενα, ο Υπουργός σημείωσε «έχουμε δεις τις δηλώσεις, και από τα κατεχόμενα και από την Άγκυρα. Εμείς παραπέμπουμε στο τι ο ΓΓ έχει και δημόσια αναφέρει, περί πλαισίου, περί συγκλίσεων, περί της ανάγκης να διέλθουμε του τελευταίου μιλίου σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική διαδικασία, και ουσία». «Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορεί να εκφράζονται απόψεις. Εμείς σε αυτή την προσπάθεια είμαστε συγχρονισμένοι με αυτά που και ο ΓΓ χθες δήλωσε, με αυτά τα οποία θα συζητήσουμε αύριο σε ό,τι αφορά τα ευρωτουρκικά. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε τελική κατάληξη και μια πετυχημένη, με αποτελέσματα διευρυμένη διαδικασία» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, με επαφές στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή είναι αναβαθμισμένος «εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει την δική της προσπάθεια για να αναδείξει την δική της χρησιμότητα και ρόλο στην περιοχή, «λόγω του πλέγματος σχέσεων που έχουμε με όλες τις χώρες γύρω μας».

Η Τουρκία, σημείωσε, έχει διάφορες πτυχές από τα ευρωτουρκικά που την ενδιαφέρουν. «Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμείς βλέπουμε ως θέματα που μπορεί να συζητηθούν υπό προϋποθέσεις, χωρίς να επηρεάζουν τον πυρήνα του Κυπριακού, χωρίς να αλλάζουν την διαπραγματευτική μας στάση και θέση, υπό την έννοια ότι εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί η μόχλευση για πρόοδο, η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμη να μπει σε μία ουσιαστική συνθήκη που θα δώσει κάποια θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τα όσα διαχέονταν περί νέων ιδεών, και χαλαρή ομοσπονδία και αν οι δηλώσεις του ΓΓ θωρακίζουν την ε/κ πλευρά, ο Υπουργός σημείωσε ότι, «αυτό το οποίο η δική μας πλευρά επέμενε και το οποίο θα συνεχίζει να επιμένει είναι ότι εμείς μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία ουσιαστικής διαπραγμάτευσης για συνολική επίλυση του Κυπριακού μόνο και αποκλειστικά εντός του πλαισίου που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ». «Οτιδήποτε εκπίπτει, που βρίσκεται πέραν αυτών των παραμέτρων τόσο διακηρυκτικά όσο και επί της ουσίας, η στάση μας ήταν και παραμένει απόλυτα σαφής και σταθερή», επεσήμανε.

ΚΥΠΕ