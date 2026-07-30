ΟΚΥπΥ: Αυξημένη η ροή ασθενών στα ΤΑΕΠ λόγω καύσωνα – Θερμική εξάντληση και αφυδάτωση τα συχνότερα περιστατικά

Λόγω του καύσωνα που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες υπάρχει και αυξημένη ροή ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και αυξημένες εισαγωγές στα δημόσια νοσηλευτήρια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

“Υπάρχει εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού στις παραλιακές πόλεις και αυξημένη τουριστική κίνηση και αρκετά περιστατικά καταλήγουν στα ΤΑΕΠ”, σημείωσε, εξηγώντας ότι αρκετά εξ αυτών οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν ή στην ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα ή στο βουνό.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ είπε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχουν περιστατικά θερμικής εξάντλησης (αλλά όχι θερμικής καταπληξίας), αφυδατώσεων, μικροατυχημάτων των κάτω και άνω άκρων σε βράχους, στραμπουληγμάτων ποδιών και γαστρεντερίτιδας.

Σε ό,τι αφορά τη γαστρεντερίτιδα, ο Χαράλαμπος Χαριλάου σημείωσε ότι είναι πάθηση που συναντάται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αρκετές φορές οφείλεται στην κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. “Εάν τα τρόφιμα ή ροφήματα δεν φυλαχτούν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να αλλοιωθούν και με την κατανάλωσή τους να δημιουργηθούν γαστρεντερολογικά προβλήματα”, τόνισε.

Τα περιστατικά που καταλήγουν στα ΤΑΕΠ αφορούν όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άτομα με καρδιολογικά ή πνευμονολογικά προβλήματα, διευκρίνισε.

“Η συμβουλή μας προς τον κόσμο είναι κατά τις ώρες που υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία να παραμένουν σε δροσερό και σκιερό μέρος - κατά προτίμηση κλιματιζόμενο αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα - να παίρνουν αρκετά υγρά για να ενυδατώνουν τον οργανισμό, επειδή με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνεται η εφίδρωση και χάνονται υγρά από το σώμα, και να φέρουν ελαφριά ενδυμασία”, κατέληξε.

ΚΥΠΕ