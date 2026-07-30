Παναγιώτου: Εντός του 2026 σε εφαρμογή νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες – Συμμετέχουν Τράπεζα Κύπρου και Eurobank

Εντός του έτους αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, δήλωσε την Πέμπτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι απομένει μόνο η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Η κ. Παναγιώτου προέβη σε δηλώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριο Σκανδάλη, τον Γενικό Διευθυντή Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank Κύπρου Φοίβο Στασόπουλο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόση Θεοδοσίου.

Όπως είπε, το εργαλείο θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν παραγωγοί οι οποίοι εξασφαλίζουν έγκριση για ενίσχυση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά δεν διαθέτουν το αρχικό κεφάλαιο για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους μέχρι την καταβολή της χορηγίας.

«Για πρώτη φορά, οι Κύπριοι παραγωγοί αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο δίνει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, στην έλλειψη ρευστότητας για την υλοποίηση αναγκαίων επενδύσεων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα το χρηματοδοτικό αυτό κενό καθυστερούσε ή, σε αρκετές περιπτώσεις, ακύρωνε επενδύσεις, ενώ με το νέο εργαλείο οι γεωργοί θα μπορούν να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες επενδύσεις, με ευνοϊκή δανειοδότηση και αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Μέσα από τη συνάντηση που είχαμε ολοκληρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, στο χρηματοδοτικό εργαλείο», είπε.

Σημείωσε ότι η εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας στο πλαίσιο της τριετούς στρατηγικής του Υπουργείου, η οποία περιλαμβάνει 70 στοχευμένες δράσεις, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Κυβέρνηση, συνέχισε, δημιούργησε το πλαίσιο, ενώ μέσω των δύο τραπεζών θα παρέχεται χρηματοδότηση προς τους δικαιούχους.

Χαρακτήρισε το εργαλείο μία από τις σημαντικότερες δράσεις της στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και ακόμη μία ουσιαστική υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η Υπουργός ευχαρίστησε το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο, τη Νομική Υπηρεσία, τα τραπεζικά ιδρύματα και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για τη συνεργασία τους στη διαμόρφωση του πλαισίου.

Ανέφερε, επίσης, ότι η στήριξη του αγροτικού κόσμου προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την παροχή οικονομικής ασφάλειας στους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριος Σκανδάλης είπε ότι η ολοκλήρωση της συνεργασίας με το Υπουργείο Γεωργίας αποτελεί ουσιαστικό βήμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα από τις τράπεζες.

Με τα νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανέφερε, παρέχεται στους αγρότες μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότερη πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους, ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα κρατικά σχέδια.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία καταδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εντάσσεται στη στρατηγική του τραπεζικού τομέα για στήριξη της οικονομίας, της κοινωνίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της κυπριακής υπαίθρου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διευκρινίζει ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε αίτημα δανειοδότησης, θα προηγείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτητών, ενώ, μετά την έγκριση, η χρηματοδότηση θα συνδέεται με το αντίστοιχο κρατικό σχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκταμίευση της χρηματοδότησης θα γίνεται σταδιακά, ώστε να καλύπτεται τόσο η αρχική φάση έναρξης των έργων όσο και η κύρια φάση υλοποίησής τους, κατά την οποία καταβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των χορηγιών.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόσης Θεοδοσίου ανέφερε ότι η τράπεζα συμμετέχει με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο σχέδιο, το οποίο στηρίζει τον αγροτικό τομέα και τους ανθρώπους της παραγωγής.

Όπως είπε, η στήριξη του αγροτικού κόσμου αποτελεί διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αναγνωρίζει τη συμβολή αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγών στην οικονομία, στην επισιτιστική επάρκεια, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη, επενδύσεις, καινοτομία και απασχόληση, ιδιαίτερα για τους νέους της υπαίθρου.

Ο Γενικός Διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank Κύπρου Φοίβος Στασόπουλος χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντική και πρωτοποριακή, με στόχο την πρακτική στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Ανέφερε ότι η Eurobank ανταποκρίθηκε εδώ και καιρό στο κάλεσμα για συμμετοχή στο σχέδιο και ότι, ύστερα από επιμονή και συνεργασία, η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Στόχος, είπε, είναι να γεφυρωθεί το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των κονδυλίων που αντλεί το κράτος και των αναγκών των αγροτών για επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους.

Ερωτηθείς πώς θα λειτουργεί πρακτικά το χρηματοδοτικό εργαλείο, ο κ. Θεοδοσίου είπε ότι θα καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκτέλεσης μιας επένδυσης, κατά το οποίο απαιτούνται κεφάλαια, και της καταβολής της επιδότησης μετά την ολοκλήρωσή της.

Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι των σχεδίων θα έχουν από την αρχή πρόσβαση στο αναγκαίο κεφάλαιο, ώστε να υλοποιούν τις επενδύσεις τους απρόσκοπτα και ταχύτερα.

Ο κ. Στασόπουλος εξήγησε ότι ο παραγωγός θα υποβάλλει την αίτησή του και θα εξασφαλίζει την έγκριση της χορηγίας, όπως έπραττε μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα, θα απευθύνεται σε ένα από τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα λαμβάνει την απαιτούμενη χρηματοδότηση, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού από εκείνο που θα ίσχυε υπό άλλες συνθήκες.

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή της χορηγίας, το ποσό θα χρησιμοποιείται για την εξόφληση της χρηματοδότησης που παραχωρήθηκε στον δικαιούχο.

ΚΥΠΕ