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Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας – Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα ισχύει από τις 2 αύριο το μεσημέρι ως τις τέσσερις και μισή και η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

Κίτρινη προειδοποίηση και για την Παρασκευή εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία ενώ παράλληλα παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών

Θα ισχύει από τις 2 αύριο το μεσημέρι ως τις τέσσερις και μισή και η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

Παράλληλα, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, θα παραμείνει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού την Παρασκευή, ανακοίνωσε το τμήμα Δασών.

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το νόμο συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

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