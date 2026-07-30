Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Νίκος Φλουρέντζου, ανάμεσα στους ιδρυτές της Νέας Σαλαμίνας

Την απώλεια του ιστορικού στελέχους και πρώην βουλευτή του κόμματος, Νίκου Φλουρέντζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολύχρονη προσφορά του προς την κυπριακή Αριστερά, την Αμμόχωστο και την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο Νίκος Φλουρέντζου «φεύγει πλήρης ημερών και προσφοράς στον τόπο και στον λαό», υπογραμμίζοντας ότι το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Αμμοχώστου και των ανθρώπων της.

Όπως σημειώνεται, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ανέλαβε καθήκοντα Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ενώ υπηρέτησε για 15 χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αμμοχώστου, συνεργαζόμενος με τους δημάρχους Αδάμ Αδάμαντο και Ανδρέα Πούγιουρο.

Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ακόμη ότι ο εκλιπών συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση της αλληλεγγύης προς τους Εβραίους πρόσφυγες που είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο από τις βρετανικές αποικιακές αρχές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, διετέλεσε Εκτελεστικός Γραμματέας της Ένωσης Καταστηματαρχών Αμμοχώστου και ανταποκριτής της εφημερίδας του ΑΚΕΛ «Δημοκράτης» στην Αμμόχωστο.

Μετά την τουρκική εισβολή και την προσφυγοποίησή του, εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, όπου συνέχισε την ενεργό δράση του για τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου. Την περίοδο 1985-1991 υπηρέτησε ως βουλευτής του ΑΚΕΛ–Αριστερά στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στον αθλητισμό, καθώς συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος για δύο δεκαετίες, από το 1953 έως το 1973.

Στην ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι ο Νίκος Φλουρέντζου διακρίθηκε σε όλη τη δημόσια πορεία του για το ήθος, τη σεμνότητα, την ανιδιοτέλεια και το προοδευτικό του πνεύμα, χαρακτηρίζοντάς τον ως μέλος της γενιάς που εδραίωσε και ισχυροποίησε την κυπριακή Αριστερά.

Το κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, αποχαιρετώντας τον «με απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση».