Βαφεάδης: Συντονισμός για να προκηρυχθεί το Τμήμα ΙΙ του αυτοκινητοδρόμου Πάφου–Πόλης στα τέλη του 2026

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης δήλωσε ότι η σημερινή σύσκεψη με τους φορείς της επαρχίας Πάφου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για σκοπούς συντονισμού, καθώς στην υλοποίηση του έργου εμπλέκονται πολλές κρατικές υπηρεσίες και, όπως ανέφερε, η εμπειρία δείχνει ότι σε μεγάλα έργα οι καθυστερήσεις προκύπτουν συχνά από την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Μιλώντας μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου με θέμα τον συντονισμό για την προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευής του Τμήματος ΙΙ του αυτοκινητοδρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέγραψαν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε διαδικασία, συντονίστηκαν μεταξύ τους και εντόπισαν σημεία που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, αλλά και ενέργειες που μπορούν να επιταχύνουν την πορεία του έργου. Όπως είπε, προσωπικός του στόχος είναι να αναζητεί συνεχώς τρόπους ώστε το έργο να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Αναγνώρισε παράλληλα ότι οι πολίτες, μετά από περίπου δύο δεκαετίες αναμονής, διατηρούν αμφιβολίες και αισθήματα απογοήτευσης, σημειώνοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο εγκατάλειψης του έργου. «Είμαστε εδώ αποφασισμένοι να προχωρήσουμε το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη Β΄ Φάση του αυτοκινητοδρόμου, ο Υπουργός εξήγησε ότι αφορά το τετράιχνο τμήμα από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι το Στρουμπί. Σημείωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα στη φάση των απαλλοτριώσεων, οι οποίες αποτελούν το πιο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, ενώ παράλληλα προχωρούν οι περιβαλλοντικές διαδικασίες και άλλες απαιτούμενες ενέργειες. Ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι η προκήρυξη του έργου να γίνει στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για απόλυτα διασφαλισμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά για τον στόχο προς τον οποίο εργάζονται όλες οι υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί που χειρίζονται τις απαλλοτριώσεις έχουν ζητήσει επιπρόσθετη στήριξη, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, με το Υπουργείο να εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των υπηρεσιών μέσα από την κρατική μηχανή. Σε ό,τι αφορά την Α΄ Φάση του έργου, ο Υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα βάσει της νομοθεσίας. Όπως εξήγησε, ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση ή να παρέμβει στη διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με το κόστος της Β΄ Φάσης, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι υπολογίζεται στα περίπου 108 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα έργα για την κατασκευή τρίτης λωρίδας στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, σημειώνοντας ότι το πρώτο τμήμα αναμένεται να παραδοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, πιθανότατα εντός των επόμενων ημερών, καθώς απομένουν ζητήματα που αφορούν τη σήμανση. Για το δεύτερο τμήμα, είπε ότι παρουσιάζεται καθυστέρηση περίπου τριών μηνών, η οποία οφείλεται στον εργολάβο, γι’ αυτό και επιβάλλονται ημερήσιες ρήτρες. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο εργολάβος έχει αναλάβει την κατασκευή περίπου 400 μέτρων επιπλέον τοίχων αντιστήριξης πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων, γεγονός που συνέβαλε επίσης στην παράταση των εργασιών.

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ότι από τη σημερινή σύσκεψη προκύπτει η επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση του Υπουργού να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος θα βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαδικασιών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Γιώργος Μάης, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την ενημέρωση και σημείωσε ότι επιβεβαιώθηκαν οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά την τελευταία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι με τον νέο μηχανισμό παρακολούθησης που ανακοίνωσε ο Υπουργός θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και θα αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις.

Ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, χαρακτήρισε τον δρόμο «καταπονημένο» και υπενθύμισε ότι η συζήτηση για την κατασκευή του εκκρεμεί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. Όπως είπε, οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα και διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται τα μεγάλα δημόσια έργα, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνος καθυστέρησης αυξάνει σημαντικά το κόστος κατασκευής. Ευχαρίστησε τον Υπουργό για τις προσπάθειες που καταβάλλει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ευρύτερες θεσμικές αλλαγές ώστε μεγάλα οδικά έργα να ολοκληρώνονται σε συντομότερους χρόνους.

Βαφεάδης: Το Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τον δρόμο σύνδεσης τουριστικής περιοχής - Πέγειας

Ο δρόμος που θα συνδέει την τουριστική περιοχή με την Πέγεια αποτελεί δράση του Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Μεταφορών αναμένει το επόμενο διάστημα πρόσκληση από το Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να εμπλακεί στην υλοποίηση του έργου. «Από ό,τι έχω υπόψη μου, το Υπουργείο Άμυνας θα μας καλέσει στο εγγύς μέλλον να εμπλακούμε. Θα ζητήσει, για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, τη δημιουργία του συγκεκριμένου οδικού δικτύου και την υλοποίησή του θα αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων», δήλωσε ο κ. Βαφεάδης. Οι δηλώσεις του Υπουργού καταδεικνύουν ότι το έργο προωθείται πρωτίστως για λόγους εθνικής ασφάλειας, με την εκτέλεσή του να αναμένεται να αναληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας.

Takata

Ερωτηθείς για δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» που αφορά το σκάνδαλο με τους αερόσακους Takata, ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε ποιο θέμα αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο και αμφισβήτησε την προέλευση των πληροφοριών που περιλαμβάνει. «Δεν έχω υπόψη μου σε ποιο πράγμα αναφέρεται το άρθρο αυτό. Δεν ξέρω από πού πηγάζουν οι πληροφορίες τους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ δεν είχα καμία επαφή με την Αστυνομία για οποιοδήποτε θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.