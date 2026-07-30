Το 91,6% των Τ/κ θεωρεί ότι τα κατεχόμενα κινούνται προς λάθος κατεύθυνση - Ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα εντείνουν την απαισιοδοξία

Η οικονομική κρίση, ο υψηλός πληθωρισμός, η πολιτική αστάθεια και η αβεβαιότητα γύρω από το Κυπριακό συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις προσδοκίες του κόσμου για το μέλλον, σχολίασε η διευθύντρια του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS), Μινέ Γιουτζέλ για το β’ μέρος των αποτελεσμάτων της τρίμηνης έκθεσης του κέντρου για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η έρευνα, που διεξήχθη μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με 500 άτομα, κατέταξε τα προβλήματα προτεραιότητας ως εξής: Οικονομικά προβλήματα, Κυπριακό, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, διαφθορά, υποδομές (προβλήματα ηλεκτρικής ενέργειας), ανίκανοι/ανάξιοι πολιτικοί ηγέτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 91,6% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση στα κατεχόμενα, ενώ μόνο το 8,4% πιστεύει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό ευθυγραμμίζεται επίσης με την τάση της έρευνας του CMIRS εδώ και πολλά χρόνια σημείωσε η κ. Γιουτζέλ. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση «στη χώρα» κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 90%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 56% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί τα επόμενα δύο χρόνια. Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα παραμείνει η ίδια είναι 31,6%, ενώ το 12,4% προβλέπει ότι θα βελτιωθεί.

Οι προσδοκίες σχετικά με την οικονομία του ψευδοκράτους είναι ακόμη πιο αρνητικές. Το 67,6% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η οικονομία θα επιδεινωθεί σε δύο χρόνια, ενώ το 25,4% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση δεν θα αλλάξει και μόνο το 7% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τον αντίκτυπο των οικονομικών ανησυχιών στην καθημερινή ζωή. Το 80% εξέφρασε ανησυχία ότι δεν θα μπορούσε να διατηρήσει το τρέχον βιοτικό του επίπεδο, το 67,2% ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, το 61,8% ότι δεν θα μπορούσε να πληρώσει τα χρέη και τις δόσεις του και το 57,4% ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδα παντοπωλείου του.

Κατά την διευθύντρια του CMIRS, αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι τα οικονομικά προβλήματα δεν περιορίζονται στα τρέχοντα επίπεδα εισοδήματος και η προσδοκία για μελλοντική ευημερία είναι ευρέως διαδεδομένη σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας.

Ένα από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της έρευνας, όπως αναφέρεται, ήταν η αύξηση του δείκτη ευτυχίας. Τον Ιούνιο του 2026, η βαθμολογία ευτυχίας μετρήθηκε στο 6,72 στα 10. Το αποτέλεσμα αυτό είναι υψηλότερο από τη βαθμολογία 5,95 που μετρήθηκε τον Μάρτιο του 2026 και καταγράφεται ως ένα από τα υψηλότερα επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα του CMIRS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των επιπέδων ευτυχίας, όταν εξετάζεται παράλληλα με τις αρνητικές αξιολογήσεις της συνολικής κατάστασης στα κατεχόμενα και τις οικονομικές προσδοκίες, δείχνει ότι η ατομική ικανοποίηση από τη ζωή μπορεί να αποσυνδεθεί εν μέρει από κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους.

Ο δείκτης κοινωνικής εμπιστοσύνης σημείωσε επίσης αύξηση. Τον Ιούνιο του 2026, η βαθμολογία κοινωνικής εμπιστοσύνης μετρήθηκε στο 4,38 στα 10. Αν και αυτή η τιμή είναι ένα από τα υψηλότερα επίπεδα τα τελευταία χρόνια, παραμένει κάτω από το μέσο όρο.

Η κ. Γιουτζέλ τόνισε ότι η διαπροσωπική εμπιστοσύνη δεν έχει ακόμη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και υπάρχει ανάγκη βελτίωσης όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη και την «θεσμική» εμπιστοσύνη.

Η βαθμολογία βιωσιμότητας προσδιορίστηκε στο 5,59 στα 10 τον Ιούνιο του 2026. Αυτή η βαθμολογία παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 6,02 τον Μάρτιο του 2026, ενώ συνέχισε να κυμαίνεται κοντά στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους. Αναφέρεται ότι η αντίληψη της βιωσιμότητας σχετίζεται στενά με τις οικονομικές προσδοκίες και την ικανοποίηση από τις «δημόσιες υπηρεσίες», και τα οικονομικά προβλήματα και οι ελλείψεις υποδομών συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά αυτήν την αξιολόγηση.

Η συνολική αξιολόγηση της έρευνας, ανέφερε, έδειξε ότι οι κύριες προσδοκίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, η αυξημένη αποτελεσματικότητα στη «δημόσια διοίκηση», η απτή πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης στο μέλλον. Εκτιμήθηκε επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της «θεσμικής» εμπιστοσύνης, εκτός από τις οικονομικές πολιτικές, θα είναι καθοριστικές την επόμενη περίοδο.

ΚΥΠΕ