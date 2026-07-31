Πυρκαγιά: Συγγνώμη από ΥΠΑΜ και αρχηγό Εθνικής Φρουράς – Μετακίνηση του πεδίου βολής ζητούν οι κοινότητες

Στον καθορισμό οδικού χάρτη για λήψη μέτρων ασφάλειας, αλλά και για την αποζημίωση κατοίκων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού Λάρνακας στις 27 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών αρχών της περιοχής, το πρωί της Παρασκευής.

«Καθορίσαμε έναν οδικό χάρτη ούτως ώστε άμεσα να ληφθούν κάποια μέτρα κυρίως για τα ζητήματα της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής γύρω από το πεδίο βολής», δήλωσε ο Υπουργός. «Την ίδια ώρα θα προχωρήσουμε σε άμεσες αποζημιώσεις οι οποίες θα γίνουν στην παρουσία των αρμόδιων τοπικών αρχών και των αρμοδίων της Εθνικής Φρουράς», συνέχισε, προσθέτοντας ότι θα εξεταστούν και αντισταθμιστικά μέτρα ευρύτερα για την περιοχή.

«Από μέρους των κοινοτήτων κατατέθηκαν όλα τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει κατά διαστήματα στο συγκεκριμένο πεδίο βολής», σημείωσε ο Υπουργός. Πρόσθεσε ότι έχει οριστεί περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου μία ακόμα συνάντηση για να δουν την πρόοδο όλων όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. «Θα δούμε την υλοποίηση και την εφαρμογή των πρώτων δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει και κατά πόσο έχουν προχωρήσει και ποιες αδυναμίες προκύπτουν γύρω από αυτά τα θέματα», εξήγησε.

Ο Υπουργός απηύθυνε δημόσια συγνώμη προς τους κατοίκους της περιοχής για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στο πεδίο βολής, σημειώνοντας ότι είχαν «εποικοδομητική, ειλικρινή και πολιτισμένη» συνάντηση με τις τοπικές αρχές, τις οποίες ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη σοβαρότητα και ωριμότητα που είχαν.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε, ακόμα, ότι θα κάνει και μια πλήρη ενημέρωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις πρώτες αποφάσεις και για τα μακροπρόθεσμα σχέδια τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της άσκησης στο πεδίο βολής, αλλά και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ο κ. Πάλμας υπενθύμισε ότι έχει οριστεί ανακριτής για να κάνει έκθεση γεγονότων. «Η ανάκριση από ό,τι μας ενημερώνει ο ανακριτής είναι σε καλό δρόμο και θα είμαστε έτοιμοι περίπου στα μέσα της άλλης εβδομάδας για να έχουμε έναν ολοκληρωμένο πόρισμα γύρω από αυτά τα οποία συνέβησαν και τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και να πούμε τα πράγματα περισσότερα», ανέφερε.

Εκ μέρους των κοινοτήτων της περιοχής, η Πρόεδρος του συμπλέγματος, Σταυρούλα Βασιλείου εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόσκληση από πλευράς του Υπουργού για τη συνάντηση αυτή. Υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα για τις τοπικές αρχές είναι η ασφάλεια των κατοίκων.

«Θέσαμε το πάγιο θέμα που απασχολεί τις κοινότητές μας που είναι η μετακίνηση του πεδίου βολής», είπε η κ. Βασιλείου. «Γνωρίζουμε ότι είναι κάτι δύσκολο αλλά χρειάζεται να γίνει κάποια αρχή, γι’ αυτό τον λόγο έχει αποφασιστεί να έχουμε μια συνάντηση στα μέσα του Σεπτεμβρίου, όπου θα δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν», συνέχισε.

Μεταξύ των άμεσων μέτρων που συμφωνήθηκαν, είπε ότι περιλαμβάνεται η αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων που έχει η Εθνική Φρουρά σχετικά με το πεδίο βολής, αλλά και η καταγραφή των ζημιών σε οικίες και φυτείες για να αποδοθούν αποζημιώσεις. Σημείωσε ότι η καταγραφή που θα γίνει από τον Έπαρχο Λάρνακας, θα καταδείξει το κόστος.

Πηγή: ΚΥΠΕ