Έτσι είπαν «ναι» στο Mall – Δείτε αυτούσια την απόφαση

Το «πακέτο» αντισταθμιστικών μέτρων και υποχρεωτικών έργων που συνοδεύει την έγκριση του νέου οργανωμένου εμπορικού κέντρου στον Δήμο Αμαθούντας αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως στην ανάπτυξη των €95 εκατ., παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί από τοπικές Αρχές, επαγγελματικούς φορείς και καταστηματάρχες της Λεμεσού. Αν και βρισκόμαστε δύο βδομάδες μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, παρά τις διαρροές για τα αντισταθμίσματα και τους όρους που έχουν τεθεί.

Η απόφαση, που βασίστηκε στην ομόφωνη θετική εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων συνοδεύεται από σειρά δεσμεύσεων που καλούνται να υλοποιήσουν οι επενδυτές πριν από την έναρξη λειτουργίας του εμπορικού κέντρου, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο αλλά και την ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής.

Στο επίκεντρο των όρων βρίσκεται η υποχρέωση των αιτητών να χρηματοδοτήσουν και να κατασκευάσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα καθορίσει τις τελικές τεχνικές απαιτήσεις στο στάδιο της άδειας οικοδομής, ενώ όλα τα έργα που θα συμφωνηθούν θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το εμπορικό κέντρο δεχθεί τους πρώτους επισκέπτες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει νέους κυκλικούς κόμβους σε κομβικά σημεία της περιοχής, διαπλατύνσεις βασικών οδικών αρτηριών, αναβάθμιση υφιστάμενων φωτοελεγχόμενων συμβολών, εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και υπέργεια διάβαση πεζών στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου για ασφαλή πρόσβαση στην ανάπτυξη. Προβλέπεται ακόμη η αναδιαμόρφωση της συμβολής της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου με την οδό Αγίου Μάμαντος και τμήματος της τελευταίας, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή αξιολόγηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ορισμένες συμβολές λειτουργούν ήδη σήμερα με βαθμό κορεσμού που φτάνει ακόμη και το 138%. Η εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ότι, με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών έργων, η εικόνα στο οδικό δίκτυο θα είναι βελτιωμένη ακόμη και σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, παρά τη λειτουργία του νέου εμπορικού κέντρου.

Πέρα από τα έργα υποδομής, η απόφαση προβλέπει και οικονομικά αντισταθμίσματα συνολικού ύψους €500.000. Συγκεκριμένα, €100.000 θα καταβληθούν στον Δήμο Αμαθούντας για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, βελτίωσης του οδικού δικτύου ή αναβάθμισης δημόσιων χώρων, όπως πάρκα και παιδότοποι. Άλλες €100.000 θα δοθούν στον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου για παρεμβάσεις εντός της βιομηχανικής περιοχής, μεταξύ των οποίων βελτιώσεις στους δρόμους, περίφραξη και μέτρα ελεγχόμενης πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους €300.000, θα διατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για τη δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας ή οικοπέδων στην επαρχία Λεμεσού.

Παράλληλα, οι επενδυτές προχώρησαν σε αλλαγές στον σχεδιασμό της ανάπτυξης, αφαιρώντας τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης και αντικαθιστώντας τον με δεύτερο υπόγειο επίπεδο. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει τη δημιουργία δημόσιας πλατείας 5.000 τετραγωνικών μέτρων και επιπλέον χώρων πρασίνου, ενώ στους όρους της έγκρισης περιλαμβάνεται και η δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού μουσείου αφιερωμένου στην αρχαία Αμαθούντα, με δωρεάν πρόσβαση για το κοινό.

Τα έγγραφα της έγκρισης