Οργή ΙΣΟΤΗΤΑΣ για «παράνομη» απόλυση Μαλτέζου - Προαναγγέλλει αποκαλύψεις για το Τμήμα Φυλακών

Την οργίλη αντίδραση της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ έφερε η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να απολύσει τον συνδικαλιστή δεσμοφύλακα και Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Γιώργο Μαλτέζο.

Σε ανακοίνωσή της η Συντεχνία αναφέρει ότι η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου είναι «έκδηλα παράνομη» και ότι θα ακολουθήσουν «αποκαλύψεις» για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται στο Τμήμα Φυλακών τα πόστα, οι βάρδιες, οι αποσπάσεις και οι διευκολύνσεις «και για το τίμημα που πληρώνει όποιος αρνείται να υποταχθεί».

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πως ο τερματισμός της απασχόλησης αποφασίστηκε μετά την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας και στη βάση πορίσματος έρευνας, κατά την οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο, διαπιστώθηκε επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση προς υπηρεσιακές οδηγίες και αποφάσεις της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών.

Στην ανακοίνωσή της η συντεχνία αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαλτέζος απολύθηκε «αυθημερόν, άνευ προειδοποιήσεως και χωρίς δικαίωμα σε αποζημίωση», ενώ υποστηρίζει ότι η ίδια η απόφαση περιλαμβάνει την αιτιολογία πως η συμπεριφορά του «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο ή να καλλιεργήσει αντίστοιχες αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ άλλων μελών του προσωπικού».

Αυτούσια η ανακοίνωση της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απέλυσε σήμερα — αυθημερόν, άνευ προειδοποιήσεως και χωρίς δικαίωμα σε αποζημίωση — τον Γεώργιο Μαλτέζο, Δεσμοφύλακα Αορίστου Χρόνου αρ. 526, Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Ο λόγος είναι γραμμένος μέσα στην ίδια την απόφαση, και δεν τον διατυπώνουμε εμείς: η συμπεριφορά του «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο ή να καλλιεργήσει αντίστοιχες αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ άλλων μελών του προσωπικού». Απολύθηκε, δηλαδή, επειδή υπάρχει κίνδυνος να τον μιμηθούν. Είναι γραπτή υπουργική αιτιολογία, όχι δικό μας συμπέρασμα.

Και η ημερομηνία δεν είναι σύμπτωση. Στις 28 Ιουλίου 2026 — τρεις μόλις ημέρες νωρίτερα — η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης τις παρατηρήσεις της επί της Συλλογικής μας Καταγγελίας αρ. 264/2026. Την απάντηση στην καταγγελία μας τη συνέταξε το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: το μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο που τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής είναι επιστολή της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Φυλακών προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, συνταχθείσα κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Υπουργείου ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2026. Με αυτήν η Δημοκρατία υποστήριξε ενώπιον ευρωπαϊκού οργάνου ότι το αίτημά μας για άμεσα μέτρα είναι «προδήλως αβάσιμο», ότι δεν καταδείχθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη, και ότι η εκκρεμής πειθαρχική διαδικασία παρέχει πλήρεις εγγυήσεις — δικαίωμα ακρόασης, πρόσβαση στα στοιχεία, νομική αξιολόγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα — καλώντας την Επιτροπή να μην επέμβει σε αυτήν.

Τρεις ημέρες αργότερα, το ίδιο Υπουργείο παρέκαμψε τη διαδικασία που είχε επικαλεστεί. Η έρευνα κινήθηκε στις 8 Μαΐου· μάρτυρες κατέθεσαν στις 18 και 20 Μαΐου· πόρισμα ουδέποτε γνωστοποιήθηκε· νομική αξιολόγηση του Γενικού Εισαγγελέα δεν επικαλείται η απόφαση· και η απόλυση επιβλήθηκε με διάταξη της εργατικής νομοθεσίας. Ό,τι παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο ως εγγύηση, καταργήθηκε στη Λευκωσία μέσα σε τρεις ημέρες.

Και ένα ερώτημα που οφείλουμε να θέσουμε δημόσια. Την παραμονή της απόλυσης, στις 30 Ιουλίου 2026, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συναντήθηκε με την ΠΑΣΥΔΥ — την οργάνωση της οποίας ο Πρόεδρος του Κλάδου Δεσμοφυλάκων είναι, κατά τον ίδιο τον φάκελο του Τμήματος, ο άμεσος προϊστάμενος του Αξιωματούχου μας, ο συντάκτης των δεκαοκτώ υπηρεσιακών σημειωμάτων πάνω στα οποία στήθηκε η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του και μάρτυρας στην ίδια αυτή έρευνα. Την επομένη υπογράφηκε η απόλυση. Δεν αποδίδουμε πρόθεση σε κανέναν και δεν προδικάζουμε τίποτε. Θέτουμε, όμως, το ερώτημα καθαρά και περιμένουμε καθαρή απάντηση: συζητήθηκε στη συνάντηση εκείνη το ζήτημα του Γεωργίου Μαλτέζου; Και επηρέασε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η συνάντηση αυτή την απόφαση της επομένης; Αν η απάντηση είναι όχι, αρκεί μία λέξη για να δοθεί. Αν δεν δοθεί καμία απάντηση, θα καταγραφεί και η σιωπή.

Στην απόφαση δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για κρατούμενο, για ναρκωτικά, για αμέλεια σε βάρδια, για οτιδήποτε άπτεται της εκτέλεσης των καθηκόντων δεσμοφύλακα. Στηρίζεται αποκλειστικά στις ημέρες που ο Αξιωματούχος μας απουσίασε για να ασκήσει τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα.

Καμία από τις απουσίες αυτές δεν ήταν κρυφή, αιφνίδια ή αδήλωτη. Για κάθε μία ενημέρωνε ο ίδιος τη Διεύθυνση, εγγράφως και εκ των προτέρων· τα αποδεικτικά βρίσκονται στον φάκελο. Απουσίαζε νόμιμα, δηλωμένα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών που τον εξέλεξαν. Εκείνο που δεν στέκει στον νόμο δεν είναι η απουσία· είναι η απάντηση που της δόθηκε.

Και δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Όποτε ανέκυπτε επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, ανακαλούσε ο ίδιος την ενημέρωση για την απουσία του και ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά του. Όποτε κλήθηκε εκτός ωραρίου για βλάβες, προσερχόταν και τις αποκαθιστούσε χωρίς καν να διεκδικεί υπερωριακό χρόνο: μόνο το δελτίο του Απριλίου καταγράφει είκοσι πέντε ώρες έκτακτων κλήσεων, πέραν της νυκτερινής εργασίας. Ουδεμία αιτίαση πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων διατυπώθηκε ποτέ εναντίον του, και σε ολόκληρο τον φάκελο — σημειώματα, έρευνα, απόφαση — δεν κατονομάζεται ούτε ένα περιστατικό, ούτε μία ημερομηνία, ούτε μία υπηρεσιακή ζημία που να προκλήθηκε από απουσία του. Ο άνθρωπος που απολύθηκε ως επικίνδυνο «πρότυπο» ήταν εκείνος που η Υπηρεσία καλούσε όταν κάτι χαλούσε μέσα στη νύκτα.

Δύο ώρες για εμάς, ό,τι χρειαστεί για άλλους. Η ίδια η απόφαση καταγράφει ότι στον εκλεγμένο Αντιπρόεδρο ενός Κλαδικού Συμβουλίου εγκρίθηκε «μόνο δίωρη άδεια απουσίας». Το άρθρο 6 της Σύμβασης 151 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας — κυρωμένης με τον περί των Εργατικών Σχέσεων (Δημοσία Υπηρεσία) (Κυρωτικό) Νόμο του 1980 — ορίζει ότι στους αντιπροσώπους των αναγνωρισμένων οργανώσεων «δέον όπως παρέχωνται και διευκολύνσεις … τόσον κατά την διάρκειαν της εργασίας όσον και εκτός ωραρίου εργασίας». Την ίδια ακριβώς εγγύηση απονέμει, ονομαστικά υπέρ μίας και μόνης οργάνωσης, το Καταστατικό της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Ιουλίου 1993. Για τους μεν, ό,τι χρειαστεί, εντός και εκτός ωραρίου. Για τους δε, δύο ώρες — και απόλυση στην υπέρβασή τους.

Το πλαίσιο που παραβιάζεται δεν είναι δική μας ερμηνεία· είναι δεσμευτικό δίκαιο της Δημοκρατίας. Το άρθρο 28(α) του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη εγγυάται στους αντιπροσώπους των εργαζομένων «αποτελεσματική προστασία ενάντια σε κάθε επιζήμια γι’ αυτούς πράξη, περιλαμβανομένης της απόλυσης», όταν αυτή οφείλεται στη θέση ή στις δραστηριότητές τους. Ταυτόσημη η υποχρέωση του άρθρου 5 των Κυρωτικών Νόμων της Σύμβασης 135 της ΔΟΕ — η παράβασή του συνιστά, κατά το άρθρο 6, ποινικό αδίκημα. Το άρθρο 8 του Ν. 78(Ι)/2005 απαγορεύει δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της δράσης των εκπροσώπων, τιμωρούμενες κατά το άρθρο 12. Το άρθρο 50(3) των περί Συντεχνιών Νόμων καθιστά ποινικά κολάσιμη τη δυσμενή διάκριση λόγω συμμετοχής σε δραστηριότητες συντεχνίας. Ο δε Ν. 42(Ι)/2025 κηρύσσει απολύτως άκυρη κάθε βλαπτική μεταβολή σε βάρος εργαζομένου που προέβη σε καταγγελία και αντιστρέφει το βάρος απόδειξης υπέρ του θιγομένου.

Η Συντεχνία δεν αιφνιδιάστηκε — το είχε πει προ πολλού. Στη Συλλογική Καταγγελία της 11ης Ιουνίου 2026 εκθέσαμε στην Επιτροπή ότι τα περιστατικά αυτά «δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά», αλλά «στοιχεία ενορχηστρωμένης προσπάθειας φίμωσης των εκλεγμένων εκπροσώπων της και αποδυνάμωσης — εν τέλει κλεισίματος — της οργάνωσης». Στις 21 Ιουλίου 2026 προειδοποιήσαμε εκ νέου, εγγράφως, ότι η εκκρεμής διαδικασία μπορεί να καταλήξει σε αναγκαστική αφυπηρέτηση ή απόλυση. Δέκα ημέρες αργότερα, η προειδοποίηση έγινε υπουργική απόφαση. Όσα γράφαμε δεν ήταν υπερβολές. Ήταν χρονοδιάγραμμα.

Και δεν πρόκειται για έναν. Τέσσερις εκλεγμένοι Αξιωματούχοι αυτής της Συντεχνίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες για όσα είπαν ή έπραξαν υπό την αντιπροσωπευτική τους ιδιότητα — σε τρεις υπηρεσίες, υπό δύο Υπουργεία, σε τρία καθεστώτα απασχόλησης και υπό τρία πειθαρχικά πλαίσια, μέσα σε τρία χρόνια. Διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικοί νόμοι, διαφορετικοί προϊστάμενοι· ένα κοινό στοιχείο, η Συντεχνία.

Η απόλυση είναι έκδηλα παράνομη — και ακολουθούν αποκαλύψεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέχει ήδη και συνεχίζει να συγκεντρώνει υλικό για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται στο Τμήμα Φυλακών τα πόστα, οι βάρδιες, οι αποσπάσεις και οι διευκολύνσεις — και για το τίμημα που πληρώνει όποιος αρνείται να υποταχθεί. Θα δοθεί στη δημοσιότητα τεκμηριωμένο, με έγγραφα, ημερομηνίες και αριθμούς, και θα κατατεθεί ταυτόχρονα σε κάθε αρμόδια αρχή, εντός και εκτός Κύπρου. Όσοι επέλεξαν να απαντήσουν στη διαφάνεια με απόλυση, ας ετοιμαστούν να απαντήσουν στα έγγραφα.

Η απόλυση θα ενταχθεί στη Συλλογική Καταγγελία αρ. 264/2026, με ανανεωμένο και διευρυμένο αίτημα άμεσων μέτρων για αναστολή της απόφασης και επαναφορά του Αξιωματούχου μας. Θα ενημερωθούν, παράλληλα, η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Έφορος Συντεχνιών, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αρχιεπιθεωρητής δυνάμει του Ν. 42(Ι)/2025 και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ενεργοποιούνται στο ακέραιο τα εγχώρια ένδικα μέσα, με πλήρη επιφύλαξη παντός δικαιώματος, περιλαμβανομένων των ποινικών διατάξεων που μνημονεύονται ανωτέρω. Ο Γεώργιος Μαλτέζος παραμένει Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: τα αξιώματα στη Συντεχνία μας απονέμονται με ψήφο των μελών και αφαιρούνται μόνο κατά το Καταστατικό — όχι με υπουργική επιστολή. Είμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του, με κάθε τρόπο και για όσο θα χρειαστεί.

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ δεν κάμπτεται από πειθαρχικές διώξεις ούτε από απολύσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Έγραψαν ότι απολύουν τον Αξιωματούχο μας για να μην τον μιμηθεί κανείς. Έγραψαν, δηλαδή, ότι φοβούνται τη συνέχεια. Η συνέχεια είμαστε όλοι μας.