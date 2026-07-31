Οργιάζουν τα σενάρια για ανασχηματισμό του Υπουργικού – Ποια ονόματα ακούγονται από τον ΔΗΣΥ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα

Έντονη φημολογία αναπτύσσεται σήμερα για επικείμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, με ορισμένα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ακόμη και σήμερα.

Μάλιστα διαρρέουν πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα που θα υπουργοποιηθούν, ανάμεσα στα οποία και μερικά ονόματα από τον χώρο του ΔΗΣΥ. Συγκεκριμένα, σε αρκετά δημοσιεύματα αναφέρεται το όνομα της Τίνας Παύλου για το υπουργείο Υγείας, η οποία κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφια με τον ΔΗΣΥ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Γίνεται αναφορά και στο όνομα του Χρίστου Αγγελίδη, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2024 με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Στα σενάρια που διατυπώνονται αναφέρονται και ορισμένα ονόματα από το ΔΗΚΟ. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας ο Χρίστος Σενέκκης και το Υφυπουργείο Πρόνοιας η Εύη Τσολάκη.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Μεταφορών. Επίσης, η Κλεά Παπαέλληνα φέρεται να μετακινείται από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Εάν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, τότε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν οι υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης και η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου αποδέχθηκε τον διορισμό στην δημόσια εκπαίδευση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και άρα δεν θα συμμετέχει νέο Υπουργικό Συμβούλιο.