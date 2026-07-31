Φυλακές: Απέλυσαν τον συνδικαλιστή δεσμοφύλακα Γιώργο Μαλτέζο – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με τον τερματισμό της απασχόλησης δεσμοφύλακα αορίστου χρόνου, αναφέροντας ότι η απόφαση λήφθηκε μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από σχετική έρευνα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο τερματισμός της απασχόλησης του δεσμοφύλακα αποφασίστηκε «κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας, στη βάση του πορίσματος της πειθαρχικής έρευνας και της αξιολόγησης του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού».

Η ανακοίνωση αφορά τον Γιώργο Μαλτέζο, Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε προβεί σε δημόσιες τοποθετήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Φυλακών, αλλά και σε επικρίσεις κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τα ευρήματα της πειθαρχικής έρευνας διαπιστώθηκε «επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση προς υπηρεσιακές οδηγίες και αποφάσεις της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος δεσμοφύλακας απουσίαζε συστηματικά από τα καθήκοντά του κατά συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, παρά τις επανειλημμένες γραπτές και προφορικές υποδείξεις που του είχαν γίνει.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι οι απουσίες αυτές επηρέασαν τη στελέχωση και την κατανομή των υπηρεσιακών βαρδιών, επιβάρυναν το υπόλοιπο προσωπικό και δημιούργησαν δυσχέρειες στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Φυλακών.

Με βάση τα ευρήματα της πειθαρχικής έρευνας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κρίθηκε ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε «σοβαρή παράβαση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων», καθώς και «επαναλαμβανόμενη άρνηση συμμόρφωσης προς νόμιμες οδηγίες της διοίκησης», γεγονός που επηρέαζε την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε τον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της πειθαρχίας, της ισότιμης μεταχείρισης του προσωπικού και της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος Φυλακών αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση» για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος.