Τους συνέλαβαν μόλις πάτησαν Κύπρο - Δύο χειροπέδες για την απόπειρα φόνου 43χρονου

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία για την απόπειρα φόνου εναντίον 43χρονου, που διαπράχθηκε στις 29 Ιουλίου στη Λευκωσία. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξή τους στην Κύπρο.

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Πρόκειται για δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 30 ετών, εναντίον των οποίων είχαν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο αφίχθηκαν χθες βράδυ στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει των ενταλμάτων.

Πυροβόλησαν τον 43χρονο ενώ οδηγούσε

Η υπόθεση αφορά την απόπειρα φόνου εναντίον 43χρονου, η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της 29ης Ιουλίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο 43χρονος είχε καταγγείλει στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, ενώ οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα σε περιοχή της πρωτεύουσας, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών.

Παρά τους πυροβολισμούς, ο 43χρονος δεν τραυματίστηκε.

Μετά την καταγγελία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησαν σε εξετάσεις τόσο στη σκηνή όσο και στο ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε ο 43χρονος.

Από τις έρευνες παραλήφθηκαν τεκμήρια, τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη συνέχεια στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων εναντίον του 41χρονου και του 30χρονου και στη σύλληψή τους κατά την άφιξή τους στην Κύπρο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύ