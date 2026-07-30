Τρόμος για οδηγό στη Λευκωσία: Πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του ενώ ήταν εν κινήσει - Απόπειρα φόνου διερευνά το ΤΑΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λευκωσία, μετά την καταγγελία άνδρα ότι άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον του ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας κατήγγειλε ότι, ενώ βρισκόταν εν κινήσει σε περιοχή της Λευκωσίας, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις τόσο στο σημείο όσο και στο όχημα του παραπονούμενου.

Κατά τις εξετάσεις στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν οπές, οι οποίες φαίνεται να προκλήθηκαν από πυροβολισμούς. Από τη σκηνή και το όχημα παραλήφθηκαν τεκμήρια, τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.