Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα σε χωματόδρομο στο Αυγόρου

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (01/08) μέσα σε όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες σε χωματόδρομο στο Αυγόρου, θέτοντας σε κινητοποίηση Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 10:00 σήμερα το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για φλεγόμενο όχημα σε χωματόδρομο στο χωριό Αυγόρου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Κατά τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του οχήματος βρισκόταν απανθρακωμένη σορός.

Στη σκηνή αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για τη διενέργεια εξετάσεων.

Σε αυτό το στάδιο δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού προσώπου, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.