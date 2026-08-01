Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 35 λεπτά

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει κλιμάκωση στο Ιράν
| Κύπρος

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα σε χωματόδρομο στο Αυγόρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή στη σκηνή.

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (01/08) μέσα σε όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες σε χωματόδρομο στο Αυγόρου, θέτοντας σε κινητοποίηση Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 10:00 σήμερα το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για φλεγόμενο όχημα σε χωματόδρομο στο χωριό Αυγόρου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Κατά τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του οχήματος βρισκόταν απανθρακωμένη σορός.

Στη σκηνή αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για τη διενέργεια εξετάσεων.

Σε αυτό το στάδιο δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού προσώπου, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα