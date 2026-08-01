Μπηχτή Αβέρωφ για δημοσκοπήσεις στον ΔΗΣΥ και αδράνεια Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό: «Ζούμε στον κόσμο μας - Ο Θεός μαζί μας!»

Εάν επιθυμούν πραγματικά λύση του Κυπριακού οι δύο κοινότητες, αντί για διακοπές έπρεπε ήδη να έχουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες εργασίας σε φάση εντατικού διαλόγου για να καλύψουν τα θέματα που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο, αναφέρει σε δημόσια τοποθέτηση ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους πραγματοποιούν δημοσκοπήσεις για το 2028 σε αυτή την κρίσιμη φάση για το Κυπριακό.

Ο κ. Νεοφύτου υπενθύμισε ότι φεύγοντας από την Κύπρο ο κ. Γκουτέρες είπε στον κυπριακό λαό ξεκάθαρα αλλά με διπλωματικό τρόπο ότι αποφάσισε να συγκαλέσει πενταμερή διάσκεψη εάν πρώτα αποφασιστεί το άνοιγμα έστω και ενός οδοφράγματος, συμφωνηθεί η μεθοδολογία και οι βασικές αρχές για το περιεχόμενο της λύσης.

Ακολούθως ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ χθες ήταν πιο διευκρινιστικός, τονίζοντας τα εξής: «Δουλέψτε σ’ αυτά που σας είπα για να συγκαλέσω την πενταμερή για την Λύση του Κυπριακού».

Θα έπρεπε, σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, οι δύο κοινότητες να εργαστούν σκληρά για την επίτευξη αυτών των στόχων αντί να προετοιμάζονται για τις διακοπές του Αυγούστου, ώστε στις αρχές του φθινοπώρου να καλέσουν τον ΓΓ του ΟΗΕ για τον ενημερώσουν ότι σημειώθηκε πρόοδος και υπήρξε συμφωνία στις προϋποθέσεις και να ζητήσουν όπως εκείνος προχωρήσει στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης.

Είναι φανερό ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για αδράνεια ως προς τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Ασκεί παράλληλα κριτική στην Πινδάρου που τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησε δημοσκοπήσεις με διάφορα σενάρια για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Αυτούσια η τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου:

Ο Γκουτέρες, φεύγοντας από την Κύπρο, μάς το είπε ξεκάθαρα – τουλάχιστον σε όσους δεν στρουθοκαμηλίζουν και επιμένουν να καταλαβαίνουν τί συμβαίνει: «Αποφάσισα πενταμερή, αλλά πρώτα αποφασίστε το άνοιγμα έστω και ενός οδοφράγματος, συμφωνήστε στη μεθοδολογία αλλά και στις βασικές αρχές για το περιεχόμενο της λύσης», είπε με καθαρό αλλά και διπλωματικό τρόπο.

Και χτες ήταν πιο διευκρινιστικός:

«Δουλέψτε σ’ αυτά που σας είπα για να συγκαλέσω την πενταμερή για την Λύση του Κυπριακού.»

Οι δύο κοινότητες, εάν επιθυμούν πραγματικά λύση του Κυπριακού αντί για διακοπές έπρεπε ήδη να έχουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες εργασίας σε φάση εντατικού διαλόγου για να καλύψουν αυτά τα θέματα. Και αρχές Φθινοπώρου να καλούσαν οι ίδιες τον ΓΓ, διαμηνύοντάς του:

«Εμείς κάναμε την προεργασία μας , συμφωνήσαμε στις προϋποθέσεις, κάναμε πρόοδο, εσύ συγκάλεσε τη διάσκεψη.»

Έτσι θα έκανε οποιαδήποτε κοινότητα επιθυμούσε διακαώς τη λύση 52 χρόνια μετά την κατοχή.

Υ.Γ Αντ’ αυτού, όλοι έτοιμοι για τις ξέγνοιαστες μας καλοκαιρινές διακοπές και δημοσκοπήσεις για το 2028! Ζούμε στον κόσμο μας!

Ο Θεός μαζί μας!