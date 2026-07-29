Υπό κράτηση ο επιχειρηματίας Σάββας Κάκου - Στο μικροσκόπιο των ανακριτών 11 υποθέσεις απάτης εκατομμυρίων ευρώ

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του γνωστού επιχειρηματία Σάββα Κάκου, 62 χρόνων, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης και δόλιων συναλλαγών. Παρουσιάζοντας τον ύποπτο στο δικαστήριο, ο μάρτυρας της Αστυνομίας κατέθεσε ότι εναντίον του υπάρχει μαρτυρία, που παρέχει εύλογη υποψία ότι ενέχεται σε αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και σε άλλα συναφή αδικήματα.

Οι υποθέσεις φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2022-2024 στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Το συνολικό ποσό το οποίο φέρεται ν’ αφορούν οι καταγγελίες φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, ο ύποπτος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση ακινήτων στην Κύπρο, κυρίως στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Είναι ιδρυτής κι επικεφαλής συγκεκριμένου ομίλου εταιρειών, στον οποίο ανήκουν εταιρείες που έχουν σχέση με τις υποθέσεις που διερευνώνται εναντίον του. Ο εξεταστής της υπόθεσης έκανε λεπτομερή αναφορά για 11 υποθέσεις, που αφορούσαν διάφορα επενδυτικά πλάνα σε ακίνητα, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε, προκύπτει ότι μέρος των καταγγελιών αφορούν συμφωνίες με διάφορους επενδυτές από το εξωτερικό για χρηματοδότηση οικιστικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών αναπτύξεων. Οι παραπονούμενοι είναι κυρίως Ισραηλινοί, ενώ καταγγελίες έγιναν κι από επιχειρηματίες από το Λίβανο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέχουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, μεγάλα ποσά φέρεται να καταβάλλονταν είτε ως επενδυτικό κεφάλαιο, είτε ως δάνεια προς εταιρείες που συνδέονταν με τις αναπτύξεις. Ως αντάλλαγμα, οι επενδυτές (οι παραπονούμενοι) λάμβαναν διαβεβαιώσεις για ποσοστά επί των κερδών, συμμετοχή στις εταιρείες ή για εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Η Αστυνομία εξετάζει κατά πόσο ορισμένες από τις συμφωνίες παρουσιάστηκαν στους ξένους επενδυτές με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική ιδιοκτησιακή ή εταιρική κατάσταση των υπό ανάπτυξη έργων. Διερευνάται, επίσης, κατά πόσο μετοχές ή δικαιώματα που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες συμφωνίες μεταβιβάστηκαν εκ νέου σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες. Οι αστυνομικές έρευνες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εξέταση εγγράφων που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο και αφορούν πωλητήρια συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων και εξουσιοδοτήσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες πως πρόσωπα αρνήθηκαν ότι υπέγραψαν συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις ή συμβάσεις που εμφανίζονταν να έχουν καταρτιστεί στ’ όνομά τους. Σε άλλες περιπτώσεις, εξετάζεται κατά πόσο πωλητήρια έγγραφα κατατέθηκαν για ακίνητα, τα οποία όμως είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων συμφωνιών.

Οι Αρχές διερευνούν, ακόμα, παράπονα ότι σε ορισμένους επενδυτές παρουσιάζονταν φωτοαντίγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές είχαν καταχωριστεί κανονικά, ενώ από μεταγενέστερους ελέγχους φέρεται να προέκυψαν διαφορετικά δεδομένα. Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει σειρά εταιρικών εγγράφων, συμφωνιών μετόχων, κινήσεις κεφαλαίων και συναλλαγών που σχετίζονται με διάφορα ακίνητα. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται συμφωνίες για απόκτηση εταιρικών συμμετοχών και καταγγελίες ότι επενδυτές δεν έλαβαν τις μετοχές, τα ακίνητα ή τις αποδόσεις που, όπως υποστηρίζουν, είχαν συμφωνήσει με τον Σ. Κάκο. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, το ανακριτικό έργο είναι τεράστιο.

Θα ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων, υπάρχει όγκος εγγράφων που θα τύχει ενδελεχούς εξέτασης, ενώ θα διερευνηθεί και η διαδρομή των χρημάτων, μέσα από ελέγχους σε αρχεία εταιρειών, σε τραπεζικές συναλλαγές και σε κτηματολογικά δεδομένα. Σ’ έρευνα που έγινε στα γραφεία της εταιρείας του Κάκου παραλήφθηκαν διάφορα έγγραφα ως τεκμήρια, τα οποία αφορούν τις υπό εξέταση υποθέσεις.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος του Σ. Κάκου, Αντώνης Δημητρίου, μιλώντας στην εφημερίδα μας είπε ότι όλες οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν στο δικαστήριο είναι αστικής φύσεως και υπάρχουν αγωγές εκατέρωθεν εδώ και χρόνια.

Ο κ.Δημητρίου υποστήριξε ότι ο πελάτης του έπεσε θύμα τοκογλυφίας από συγκεκριμένο Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος στις υποθέσεις της Αστυνομίας παρουσιάζεται ως παραπονούμενος, αφού το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα πάντα με τον συνήγορο υπεράσπισης, απέσπασε με δόλιο τρόπο από τον Σ. Κάκο δύο ξενοδοχεία στη Λάρνακα, συνολικής αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αρχικά ήταν ιδιοκτησία του Κάκου. Ο Αντώνης Δημητρίου ανέφερε, ακόμα, ότι ο Σάββας Κάκος πριν από δύο χρόνια προχώρησε σε καταγγελία του συγκεκριμένου επιχειρηματία στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προτού ο Ισραηλινός καταγγείλει τον Κάκο στο ΤΑΕ Λάρνακας. «Διασύρουν τον πελάτη μου διότι έτσι αποφάσισαν συγκεκριμένοι κύκλοι. Η παραπομπή του Σ. Κάκου στο δικαστήριο αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για να αποσύρει ο πελάτης μου τα παράπονα που έχει εναντίον του Ισραηλινού επιχειρηματία για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Αστυνομία χρησιμοποιεί τον Ισραηλινό επιχειρηματία και συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ΜΜΕ για να πληγεί η αξιοπιστία του πελάτη μου. Διερωτώμαι εάν οι Κύπριοι πολίτες είναι τελικά… πολίτες Β΄ κατηγορίας στον ίδιο τους τον τόπο και τα παράπονα των ξένων συμφερόντων εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την Αστυνομία, ενώ το πολύ σοβαρό παράπονο του πελάτη μου που υποβλήθηκε προηγουμένως ακόμα εξετάζεται», δήλωσε με νόημα ο κ.Δημητρίου.