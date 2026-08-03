Καταγγελίες Ξυδιά για ξυλοδαρμούς στα θαλάσσια σπορ - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι χώροι είναι δικοί τους και κάνουν ό,τι θέλουν»

Κανονικά πραγματοποιείται σήμερα, από τις 9:00 μέχρι τις 12:00, η τρίωρη στάση εργασίας στους δήμους, παρά τη νέα πρόταση που κατέθεσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, είπε ότι πρόκειται για ειλημμένη απόφαση και ότι κατά τη διάρκεια της στάσης δεν θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από τα δημαρχεία. Για τη νέα πρόταση του Υπουργείου ανέφερε ότι κατατέθηκε «την τελευταία στιγμή, την Παρασκευή μετά το μεσημέρι» και χρειάζεται μελέτη, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι υπάρχει διάθεση να καθίσουν στο τραπέζι «με επιχειρήματα, με τεκμήρια» για να βρεθεί λύση.

Ο κ. Ξυδιάς αμφισβήτησε ότι τα ποσά που παρουσιάζονται συνιστούν πραγματική αύξηση της κρατικής χορηγίας. Αναφέρθηκε στα €12 εκατ. που συνδέονται με τα τέλη των αδειών οικοδομής, λέγοντας ότι πρόκειται για έσοδο που προηγουμένως ανήκε στους δήμους και μεταφέρθηκε στους ΕΟΑ, καθώς και στα €15 εκατ. για τη συντήρηση δρόμων πρωταρχικής σημασίας, αρμοδιότητα που επίσης ανέλαβαν οι δήμοι. «Δεν μπορεί σήμερα αυτό το ποσό, τα 15 και τα 12 εκατομμύρια, να υπολογίζονται ως αύξηση», είπε. Πρόσθεσε ότι στους δήμους εντάχθηκαν 63 κοινότητες, χωρίς, όπως υποστήριξε, να λαμβάνουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Οι δήμοι ζητούν μόνιμη φόρμουλα χρηματοδότησης, συνδεδεμένη με δείκτη της οικονομίας, ώστε το ποσό να αυξάνεται όταν η οικονομία πηγαίνει καλά και να μειώνεται όταν δεν πηγαίνει καλά.

Ξυλοδαρμοί στα θαλάσσια σπορ

Ο δήμαρχος Αμαθούντας αναφέρθηκε και σε σοβαρά περιστατικά που, όπως κατήγγειλε, συνδέονται με τα θαλάσσια σπορ στη Λεμεσό. «Υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με θαλάσσια σπορ, οι οποίοι θεωρούν ότι οι χώροι είναι δικοί τους, κάνουν ό,τι θέλουν», είπε. Ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με την Επαρχιακή Διοίκηση, την Αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας άμεση παρέμβαση. «Απαιτώ η Επαρχιακή Διοίκηση άμεσα να λάβει τα μέτρα της, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «συνεχόμενα περιστατικά» βίας και ξυλοδαρμών.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρόσφατο περιστατικό με Ρώσο πολίτη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα είπε, διαπληκτίστηκε με διαχειριστή σημείου θαλάσσιων σπορ, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία μετέβη στο σημείο και προχώρησε σε σύλληψη, ενώ ο ίδιος είχε πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε ένταλμα και για δεύτερο πρόσωπο. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Ευελπιστώ ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του», είπε, ζητώντας από την Επαρχιακή Διοίκηση να παρέμβει άμεσα «για να επιβληθεί τάξη».

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΔΙΑΣ 03-08-2026