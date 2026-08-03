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Στη Βηρυτό 31 εμπορευματοκιβώτια με ιατρικό υλικό από την Κύπρο - Στις €840.000 η συνολική βοήθεια το 2026 (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Περίπου €200.000 ανθρωπιστική βοήθεια απέστειλε η Κυπριακή Δημοκρατία στον Λίβανο, μέσω του προγράμματος CyprusAid.

Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους περίπου €200.000 απέστειλε η Κυπριακή Δημοκρατία στον Λίβανο, μέσω του προγράμματος CyprusAid, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, η αποστολή υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Υγείας.

Το φορτίο, που περιλαμβάνει συνολικά 31 εμπορευματοκιβώτια με φαρμακευτικά σκευάσματα και ιατρικά αναλώσιμα, αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού στις 26 Ιουλίου 2026 και έχει ήδη αφιχθεί στο λιμάνι της Βηρυτού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια που έχει χορηγήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στον Λίβανο από τις αρχές του 2026 ανέρχεται μέχρι σήμερα σε €840.000.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι μέσω του CyprusAid θα παραχωρηθούν εντός Σεπτεμβρίου υποτροφίες σε πολίτες του Λιβάνου, τόσο βραχείας διάρκειας για συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το πρόγραμμα, όσο και μεγαλύτερης διάρκειας για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε την ανάρτηση: 

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