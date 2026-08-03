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Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν κατά σχεδόν 5% μετά την αναγγελία περί διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο υποχωρούσε κατά 4,69% στα 83,81 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα αρχίσουν εντός της ημέρας νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο υποχωρούσε κατά 4,69% στα 83,81 δολάρια.

Αυτή της αμερικανικής αντίστοιχης ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσε κατά 4,67% στα 80,72 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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