Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δοκιμάζεται από τη διαχρονική ανεπάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους, καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, σε συνέντευξή του στον «Π». Απορρίπτει τις επικρίσεις ότι οι συνενώσεις ευθύνονται για τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, υποστηρίζοντας ότι το κράτος μετέφερε στους νέους δήμους πρόσθετες αρμοδιότητες, συσσωρευμένες οικονομικές εκκρεμότητες, χρέη και αυξημένα λειτουργικά βάρη, χωρίς να συνοδεύσει τη μεταρρύθμιση με τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. «Όταν το κεντρικό κράτος δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος των ευθυνών που μας φόρτωσε, οι επιλογές που απομένουν στο τραπέζι είναι μόνο δύο, και είναι και οι δύο επώδυνες: είτε θα προχωρήσουμε σε δραστική μείωση των υπηρεσιών και των έργων είτε θα αναγκαστούμε να επιβάλουμε νέους και αυξημένους φόρους και τέλη στους πολίτες», διαμηνύει ο κ. Βύρας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι η κρατική χορηγία παραμένει καθηλωμένη, την ώρα που το λειτουργικό κόστος των δήμων αυξάνεται διαρκώς, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους και των νέων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Ο κ. Βύρας εισηγείται τη θεσμοθέτηση της κρατικής χορηγίας ως σταθερού ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισμού, ζητεί την πλήρη κάλυψη του κόστους των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους δήμους και προειδοποιεί ότι, χωρίς ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, η μεταρρύθμιση κινδυνεύει να μην επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η αναθεωρημένη πρόταση που έθεσε ενώπιον της Ένωσης Δήμων την περασμένη Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών για το ύψος της κρατικής χορηγίας, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί η σημερινή...