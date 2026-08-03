Γιάννης Αρμεύτης: Χωρίς στήριξη η μεταρρύθμιση ΤΑ δεν θα επιτύχει

Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την αναγκαία οικονομική στήριξη από το κράτος, ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Γιάννης Αρμεύτης, στο πλαίσιο της τρίωρης στάσης εργασίας που ξεκίνησε στις 9:00 και ολοκληρώθηκε στις 12:00.

Ο κ. Αρμεύτης μιλούσε ενώπιον των εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, όπου αναρτήθηκαν πλακάτ με συνθήματα όπως, «Οι πολίτες δεν θα πληρώσουν το κόστος της μεταρρύθμισης», «Η μεταρρύθμιση θέλει πόρους, όχι νέα βάρη» και «Ισχυροί Δήμοι, ισχυρή κοινωνία».

Όπως είπε ο Δήμαρχος Λεμεσού, η τρίωρη διαμαρτυρία «είναι μια ύστατη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και προς όφελος των δημοτών», λέγοντας ότι «οι Δήμοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση, όχι προνόμια».

Επανέλαβε, επίσης, τη θέση της Ένωσης Δήμων πως, η βασική κρατική χορηγία δεν έχει ουσιαστικά αυξηθεί, καθώς μέρος των ποσών που παρουσιάζονται ως αυξήσεις, αφορά μεταφερόμενες αρμοδιότητες, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου και όχι νέα ενίσχυση των Δήμων.

«Η χρηματοδότηση ανά δημότη έχει μειωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Δήμων, από €188,35 ανά δημότη το 2010 έχει διαμορφωθεί περίπου στα €155 ανά δημότη σήμερα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού των νέων Δήμων», συμπλήρωσε.

Υπέδειξε ότι τα φορολογικά έσοδα του κράτους έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ η κρατική χορηγία προς τους Δήμους παρέμεινε σχεδόν στάσιμη και ανέφερε πως οι νέοι Δήμοι επιβαρύνθηκαν και με οικονομικές υποχρεώσεις των πρώην κοινοτήτων, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές πιέσεις.

Ο Γιάννης Αρμεύτης είπε ότι η Ένωση Δήμων απορρίπτει οποιαδήποτε αύξηση φορολογιών προς τους πολίτες και προτείνει όπως, η κρατική χορηγία να συνδεθεί με σταθερό ποσοστό των κρατικών εσόδων, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα και οικονομική αυτοτέλεια.

Είπε, επίσης, πως «η σημερινή κινητοποίηση στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι, «η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την αναγκαία οικονομική στήριξη από το κράτος» και διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι «ο αγώνας αυτός γίνεται ακριβώς για να προστατεύσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που δικαιούνται, χωρίς να μεταφερθεί το κόστος της μεταρρύθμισης στις πλάτες τους».

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι, μέσα από ουσιαστικό διάλογο θα βρεθεί σύντομα η χρυσή τομή, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ