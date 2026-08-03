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Διάβαση... παγίδα στη Γεροσκήπου! Πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, φωνάζουν οι κάτοικοι για την οδική ασφάλεια
| Κύπρος

Διάβαση... παγίδα στη Γεροσκήπου! Πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, φωνάζουν οι κάτοικοι για την οδική ασφάλεια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων περιστατικών που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επιχειρηματίες της λεωφόρου.

Νέο περιστατικό παράσυρσης πεζού σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Γεροσκήπου, εντείνοντας την ανησυχία για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα παρέσυρε πεζό ενώ αυτός διέσχιζε διάβαση πεζών στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων περιστατικών που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επιχειρηματίες της λεωφόρου.

 Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας και αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στα σημεία όπου υπάρχουν διαβάσεις πεζών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται.

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