Βίκτωρας για Κυπριακό: Έτοιμος ο ΠτΔ για οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη συνομιλιών

Οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών και της επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να το πράξει, δήλωσε τη Δευτέρα ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μετά τη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «ενημέρωσε ενδελεχώς» τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, για την επίσκεψη και τις συναντήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε τη διμερή συνάντηση, είτε τις συναντήσεις στην παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, ο Πρόεδρος ενημέρωσε, επίσης, και για την επίσκεψη του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο στην Κύπρο, αμέσως μετά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τα επόμενα βήματα, «τα οποία, ήδη, άρχισαν από την επομένη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ώστε να οδηγηθούμε στη διευρυμένη διάσκεψη την οποία εξήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για την οποία έχει λάβει το πράσινο φως από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως ο ίδιος έχει πει».

«Σημειώθηκε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΓΓ των ΗΕ, μετά από τη διακοπή των συνομιλιών το 2017, με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, στη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους υπόμνησε ότι η προσπάθεια του γίνεται μέσα στις παραμέτρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γίνεται στη βάση των συγκλίσεων, του κεκτημένου των προηγούμενων συνομιλιών και κάλεσε να διανύσουμε το τελευταίο μίλι που υποδηλώνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες το καλοκαίρι του 2017», πρόσθεσε.

Ήδη, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο «ότι ολόκληρο τον Αύγουστο θα είναι στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών και εργαζόμαστε από την επομένη της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα και με τη Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού και με τους αντιπροσώπους του Γενικού Γραμματέα, προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνέχισε, «είπε στα μέλη του Σώματος τι σκέφτεται να κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να επιτύχει η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης το ταχύτερο δυνατόν».

Ερωτηθείς αν είναι ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα να λεχθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα καταγράψουν τις συγκλίσεις μέχρι τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι τα ΗΕ έχουν συγκεκριμένο πλάνο. «Ο ΓΓ έχει συγκεκριμένο πλάνο και για να το θέσει σε εφαρμογή σημαίνει ότι θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικός ο χρόνος που απομένει, έτσι ώστε και να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες με προοπτικές επιτυχίας, όπως και ο ίδιος έχει τονίσει», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν στο προπαρασκευαστικό στάδιο υπάρχει επικέντρωση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), στην καταγραφή των συγκλίσεων, ή στο να υπάρξει μια νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η προσπάθεια του ΓΓ, όπως και ο ίδιος την έχει καθορίσει και δημόσια, «είναι ότι θα πρέπει αυτή η διευρυμένη διάσκεψη να παραγάγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών». «Άρα, η προσπάθειά του είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που πηγαίνοντας στη διευρυμένη διάσκεψη - ο ίδιος το έχει πει και το έχει πει και στη διάσκεψη που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη - όταν θα πάμε στις συνομιλίες, να έχουμε αποτέλεσμα», πρόσθεσε. «Και το αποτέλεσμα, το οποίο έχει θέσει ως στόχο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, η επικέντρωση της προσπάθειας είναι προς αυτή και μόνο την κατεύθυνση» επεσήμανε.

«Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης φυσικά βοηθούν στη δημιουργία του κλίματος, δεν είναι προϋπόθεση, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και αυτήν την παράμετρο, για αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση έχει συγκεκριμένες εισηγήσεις να κάνει», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ερωτηθείς αν η Τουρκία έχει δώσει θετική απάντηση και για άλλα ζητήματα ή μόνο για το θέμα σύγκλησης διευρυμένης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «ο ΓΓ έχει πει ότι έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από όλους για να συγκαλέσει διάσκεψη για επανέναρξη των συνομιλιών και λέει ότι για να έχει επιτυχία αυτή η διάσκεψη θα κάνει μια προετοιμασία και θα ανακοινώσει ο ίδιος πότε θεωρεί ότι αυτή η προετοιμασία έχει πετύχει, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα από αυτή τη διάσκεψη».

Σε άλλη ερώτηση ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου είπε ότι «κανείς δεν υποτιμά τις δυσκολίες, ούτε ο ΓΓ των ΗΕ υποτιμά τις δυσκολίες. Για να μην επαναρχίζουν οι συνομιλίες σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που, όμως, δεν είναι εξ υπαιτιότητας της δικής μας πλευράς. Η δική μας πλευρά έχει την πολιτική βούληση, ακόμη και χθες να ήμασταν στις συνομιλίες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρότεινε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία φορά τη βδομάδα και ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται μια τέτοια πρόταση και αν κάτι τέτοιο θα ήταν παραγωγικό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «οτιδήποτε μπορεί να μας οδηγήσει στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών και της επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να το πράξει».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ