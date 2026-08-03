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Τρόμος σε υπεραγορά στα κατεχόμενα: Άνδρας μαχαίρωσε γυναίκα και αυτοτραυματίστηκε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα αίτια της επίθεσης σύμφωνα με τον Τ/κ τύπο, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό συνεχίζονται.

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε γύρω στις 11:45 το πρωί της Δευτέρας στην υπεραγορά Metropol, στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λεγόμενης «αστυνομίας», άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κατάγεται από το Τουρκμενιστάν επιτέθηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εναντίον γυναίκας, την οποία τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι. Ακολούθως, ο φερόμενος δράστης αυτοτραυματίστηκε.

Η γυναίκα και ο άνδρας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μπουρχάν Ναλμπάντογλου, όπου νοσηλεύονται και υποβάλλονται σε θεραπεία.

Τα αίτια της επίθεσης σύμφωνα με τον Τ/κ τύπο, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό συνεχίζονται.

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