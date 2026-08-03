Από απανθράκωση ο θάνατος του προσώπου που εντοπίστηκε στο Αυγόρου, σύμφωνα με τη νεκροτομή

Από απανθράκωση προήλθε ο θάνατος του προσώπου που εντοπίστηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου έξω από φλεγόμενο όχημα σε χωματόδρομο στο Αυγόρου, σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για ταυτοποίηση μέσω DNA, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Τη νενομισμένη νεκροτομή διενήργησε σήμερα, Δευτέρα ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, «ο θάνατος του εν λόγω προσώπου, προήλθε από απανθράκωση».

Κατά την νεκροτομή, «λήφθηκαν δείγματα για σκοπούς ταυτοποίησης μέσω DNA».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ