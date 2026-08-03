Αποχωρεί οριστικά από την Κυβέρνηση η Μαριλένα Ραουνά - Δεν αναλαμβάνει άλλο ρόλο στο Προεδρικό

Τίτλους τέλους στην παρουσία της στην Κυβέρνηση έβαλε η Μαριλένα Ραουνά, με την υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, η κ. Ραουνά αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της, γνωστοποιώντας ότι αποχωρεί οριστικά από το κυβερνητικό σχήμα και δεν θα συνεχίσει υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να αναλαμβάνει νέο, κομβικό ρόλο στο Προεδρικό, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της ως Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Είχε απορρίψει το ενδεχόμενο υπουργοποίησης

Μετά την απόρριψη από τη Βουλή της κατ’ επείγουσας έγκρισης για παράταση της θητείας της ως Υφυπουργού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συζητήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, μαζί της διάφορα σενάρια για την παραμονή της στο κυβερνητικό σχήμα.

Ανάμεσα στις επιλογές που είχαν τεθεί ήταν ο διορισμός της σε υπουργική θέση ή η ανάληψη θεσμικού ρόλου στο Προεδρικό, ο οποίος θα της επέτρεπε να συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και να διατηρήσει αρμοδιότητες σχετικές με τα ευρωπαϊκά θέματα.

Η ίδια, ωστόσο, είχε απορρίψει το ενδεχόμενο υπουργοποίησής της σε χαρτοφυλάκιο με διαφορετικό αντικείμενο. Είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμούσε να παραμείνει στον τομέα στον οποίο διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία και στον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να συνεχίσει να ενισχύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων

Σε γραπτή δήλωσή της, η Μαριλένα Ραουνά ανακοίνωσε ότι υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Έκθεση Πεπραγμένων για την προετοιμασία και την άσκηση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Έκθεση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 7(δ) του περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα Νόμου του 2023, ενώ αντίγραφό της παραδόθηκε και στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Καλύπτει την περίοδο από τις 17 Ιανουαρίου 2024 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 και καταγράφει το έργο που επιτελέστηκε από την έναρξη της προετοιμασίας έως και την ολοκλήρωση της άσκησης της Κυπριακής Προεδρίας, τόσο σε οργανωτικό και διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η θεσμική προετοιμασία και ο συντονισμός της Προεδρίας, η διαμόρφωση του Προγράμματος, ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων και η ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας.

Καταγράφονται επίσης η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα όργανα και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επαφές με τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τρίτες χώρες και στρατηγικούς εταίρους, καθώς και η διαχείριση των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φακέλων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πορεία των πολιτικών και νομοθετικών διαπραγματεύσεων και στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας.

«Ύψιστη τιμή η εμπιστοσύνη του Προέδρου»

Στη γραπτή δήλωσή της, η κ. Ραουνά χαρακτήρισε την προετοιμασία και την άσκηση της Κυπριακής Προεδρίας «εθνική αποστολή ιδιαίτερης θεσμικής και πολιτικής σημασίας».

Όπως ανέφερε, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η ομάδα της Κυπριακής Προεδρίας εργάστηκε με προσανατολισμό την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση του ρόλου και του αποτυπώματος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξέφρασε παράλληλα ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εμπιστοσύνη, την καθοδήγηση και τη στήριξή του, καθώς και προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, τα Υπουργεία, τα Υφυπουργεία, τις κρατικές υπηρεσίες, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και τις διπλωματικές αποστολές.

«Η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κοινή μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν για μένα ύψιστη τιμή, την οποία θα φέρω πάντοτε μαζί μου», ανέφερε.

Η Μαριλένα Ραουνά σημείωσε, τέλος, ότι η Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει την παρακαταθήκη της Κυπριακής Προεδρίας και υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της τεχνογνωσίας, των θεσμικών δομών, των σχέσεων εμπιστοσύνης και του πολιτικού συντονισμού που αναπτύχθηκαν.