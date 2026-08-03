Στο προεδρικό την Τετάρτη οι κουρεμένοι- Έκλεισαν το πολυπόθητο ραντεβού

Το πολυπόθητο ραντεβού που ανέμεναν με το προεδρικό, έκλεισαν οι εκπρόσωποι των κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) και ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΤΑ) ενώ όπως πληροφορείται ο «Π» στη συνάντηση δεν έχει προσκληθεί ο Σύνδεσμος Παλαιών Μετόχων Τράπεζας Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίας της διαχειριστικής επιτροπής του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, οι τρεις σύνδεσμοι των κουρεμένων, ενημερώθηκαν για την απόφαση της κυβέρνησης να μην εφαρμόσει νέο σχέδιο για το 2026 λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων και της αναμονής δύο νομικών γνωματεύσεων, εάν είναι δικαιούχα και τα νομικά πρόσωπα και εάν είναι δικαιούχοι και οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι σύνδεσμοι εξέφρασαν έντονη απογοήτευση και απαίτησαν συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη.

Μέχρι στιγμής, οι εκταμιεύσεις για τους κουρεμένους ανήλθαν στα €70 εκατ. και μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται να διατεθούν τα υπόλοιπα €30 εκατ. που αφορούν το σχέδιο του 2025.

Σημειώνεται ότι οι σύνδεσμοι ΣΥΚΑΛΑ και ΣΥΚΑΤΑ στήριξαν προεκλογικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη ενώ ο Σύνδεσμος Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου τήρησε ουδέτερη στάση.