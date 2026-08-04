Λάρνακα: Πήρε πολεοδομική το «Horizon Towers»

Σημαντικό βήμα για υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου «Horizon Towers – Riviera Living», το οποίο προγραμματίζεται στη νέα παραλιακή ζώνη της Λάρνακας, μετά τη μετακίνηση του διυλιστηρίου και των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, αποτελεί η έκδοση της πολεοδομικής άδειας για την πρώτη φάση του έργου που θα γίνει πίσω από το πρώην διυλιστήριο Λάρνακας, σε έδαφος του δημοτικού διαμερίσματος Λιβαδιών. Τα τεμάχια ανάπτυξης εμπίπτουν στο Σχέδιο Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων, στην αστική περιοχή Λιβαδιών (Δήμου Λάρνακας) και εφάπτονται των εγκαταστάσεων του πρώην διυλιστηρίου, εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται σήμερα η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ). Η χωροθέτηση του υπό αναφορά έργου απέχει μόλις 400 μέτρα από το βόρειο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή την περιοχή του παλιού τερματικού καυσίμων και λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας. Το προτεινόμενο έργο έχει υποβληθεί σε δύο αιτήσεις, με τις ονομασίες «Horizon Tower 1» και «Horizon Tower 2». Ανακοίνωση της κοινοπραξίας που προτίθεται να κατασκευάσει το έργο, της SLK Development – Sajrawi Leibovich Karekla, αναφέρει ότι η πολεοδομική άδεια εκδόθηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας στις 31 Ιουλίου, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή των Λιβαδιών έχουν ήδη αρχίσει. Η πρώτη φάση του «Horizon Towers» περιλαμβάνει δύο οικιστικούς πύργους 20 ορόφων, με συνολικά 198 πολυτελείς κατοικίες. Σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, με την πλήρη ολοκλήρωση της ανάπτυξης, το μεγάλο αυτό έργο θα διαθέτει 530 κατοικίες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται, επίσης, εξαώροφο κτήριο με εστιατόρια, καφετέριες, σύγχρονους γραφειακούς χώρους και πολυτελές spa. Σχολιάζοντας την εξέλιξη σε σχέση με την έκδοση της πολεοδομικής άδειας για το «Horizon Towers», ο διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας, Χαράλαμπος Ανδρέου, δήλωσε στον «Π» ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου project θα αναβαθμίσει σε τεράστιο βαθμό ολόκληρη την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων, η οποία για δεκαετίες ολόκληρες παρέμενε εγκλωβισμένη και υποβαθμισμένη εξαιτίας της λειτουργίας των οχληρών κι επικίνδυνων εγκαταστάσεων. Επί της ουσίας, ανέφερε, πρόκειται για την εκκίνηση της ανάπτυξης στη λεγόμενη περιοχή των πρώην διυλιστηρίων. «Θα είναι η απαρχή για μια ποικιλόμορφη ανάπτυξη, την οποία είχε απόλυτη ανάγκη ολόκληρη η περιοχή», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρέου.

«Lumina Mare»

Παράλληλα, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες για το «Lumina Mare», που είναι το δεύτερο μεγάλο έργο της κοινοπραξίας SLK Development, το οποίο προγραμματίζεται στη νέα περιοχή της μαρίνας Λάρνακας. Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της κοινοπραξίας, Rober Sajrawi, αναφέρει ότι η εξασφάλιση της άδειας σηματοδοτεί τη μετατροπή του οράματος της εταιρείας σε πραγματικότητα. «Δεν αναπτύσσουμε απλώς εμβληματικά έργα, επενδύουμε στο μέλλον μιας ολόκληρης πόλης. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος που θα προσελκύει επενδύσεις, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και νέες ευκαιρίες απασχόλησης», σημειώνει χαρακτηριστικά. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η SLK Development προτίθεται να αναπτύξει μελλοντικά και άλλα τεμάχια που εμπίπτουν στην τουριστική ζώνη της Λάρνακας. Μεταξύ αυτών είναι και το τεμάχιο του πρώην παραλιακού ξενοδοχείου Μπο Ριβάζ, στην τουριστική περιοχή της Πύλας, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια παρέμεινε εντελώς αναξιοποίητο.